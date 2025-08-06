استعار حرب أوكرانيا.. مسيّرات وقصف منشآت

استعر لهيب الحرب في أوكرانيا بشكل كبير عبر قصف مسير متبادل للبنى التحتية لا سيما السكك الحديدية ومحطات الكهرباء، فيما استبعد مقربون من الكرملين انصياع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمهلة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب.

وأسفرت ضربات روسية على شرق أوكرانيا، عن مقتل 3 أشخاص، بينهم ميكانيكي في محطة قطارات، وأدت إلى إصابة 12 شخصاً على الأقل بجروح، وفق ما أعلنت السلطات، أمس.

وقالت شركة سكك الحديد الأوكرانية في منشور على تلغرام، إن روساً نفذوا ضربة هائلة على البنى التحتية المخصصة لسكك الحديد في لوزوفا.

وأدت ضربات استهدفت مدينة لوزوفا الواقعة في منطقة خاركيف ليلاً إلى تفحم قطار ركاب فيما لحقت أضرار بمبنى المحطة. وقالت شركة السكك الحديد الأوكرانية، إن ميكانيكياً في إحدى الوحدات قتل أثناء أداء مهامه، مشيرة إلى تغيير مسارات قطارات عدة.

وأفاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا أطلقت أكثر من 25 مسيرة باتجاه المدينة وضربت بنى تحتية مدنية. وقال على وسائل التواصل الاجتماعي:

إن الهجوم ألحق أضراراً بالسكك الحديد بما في ذلك بمستودع ومحطة، مشيراً إلى إصابة 10 أشخاص بجروح. وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا أطلقت 46 مسيرة هجومية وصاروخاً باليستياً.

ووصف رئيس بلدية لوزوفا سيرغي زيلينسكي، الضربة بأنها الأكبر على المدينة منذ اندلاع الحرب. وقالت السلطات، إن ضربة روسية أخرى على منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا أودت بحياة شخصين في مؤسسة زراعية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 29 من أصل 46 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية خلال الليل. في المقابل، قال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا، إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة خلال الليل تسبب في حرائق عدة بالمنطقة، بما في ذلك في محطة فرعية للكهرباء.

وأضاف حاكم روستوف بالإنابة، يوري سليوسار: إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وذكر أنه جرى إخماد الحريق في محطة الطاقة الفرعية المقامة على مساحة تبلغ نحو 500 متر مربع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الروسية دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 7 طائرات فوق منطقة روستوف. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن مظليي وحدة تولا الروسية، دمروا مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

إلى ذلك، أفادت روسيا، أمس، أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن الجيش الروسي سيطر على قرية أخرى في المنطقة هي سيشنيف نتيجة تحركات نشطة وحاسمة.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثة مثمرة مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تناولت إنهاء الحرب والعقوبات على روسيا ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة طائرات مسيرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على إكس: الرئيس ترامب على علم تام بالضربات الروسية على كييف وغيرها من المدن والمناطق، أوكرانيا مستعدة أيضاً لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة بشأن إنتاج طائرات مسيرة أوكرانية من شأنها أن تكون واحدة من أقوى الاتفاقيات.

كما أعلنت هولندا والسويد والنروج والدنمارك، اعتزامها شراء أسلحة أمريكية بمليار دولار بموجب خطة لحلف شمال الأطلسي دعماً لأوكرانيا.

في الأثناء، استبعدت مصادر مقربة من الكرملين، انصياع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتهديد نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات في حالة انقضاء مهلة حددها له لإنهاء الحرب في أوكرانيا تنتهي الجمعة.