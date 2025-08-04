هجمات وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني ومواقع إطلاق المسيرات بعيدة المدى، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 139 منطقة.
وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 980 عسكرياً، وعدداً من المركبات القتالية والمدافع الميدانية ومستودعات الذخيرة. كما تم تدمير محطة رادار إسرائيلية الصنع. وأعلنت الوزارة، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
حريق بمستودع
في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفاقاً سبق التباحث بشأنه مع روسيا لتبادل أسرى الحرب، كانت موسكو أشارت إليه في وقت سابق. وقال إن العمل جارٍ على قائمة تضم 1200 اسم. وكان المفاوضون الروس ذكروا هذا الرقم خلال محادثات مباشرة مع نظرائهم الأوكرانيين في إسطنبول في 23 يوليو.
بكين وموسكو
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصينية أن تدريبات «البحر المشترك 2025» انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك الروسي.