هجمات وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

شن الجيش الروسي هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيّرات على أنحاء واسعة في أوكرانيا التي أطلقت بدورها هجمات بالمسيّرات على مناطق روسية مختلفة، في حين بدأت الصين وروسيا أمس، مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني ومواقع إطلاق المسيرات بعيدة المدى، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 139 منطقة.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 980 عسكرياً، وعدداً من المركبات القتالية والمدافع الميدانية ومستودعات الذخيرة. كما تم تدمير محطة رادار إسرائيلية الصنع. وأعلنت الوزارة، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.

حريق بمستودع

وأدى هجوم بمسيّرات أوكرانية إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط في سوتشي، في جنوب غرب روسيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وقال حاكم منطقة كراسنودار فنيامين كوندراتييف على «تلغرام» إن «سوتشي تعرّضت لهجوم بمسيّرات».

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أنه أسقط صاروخاً باليستياً واحداً من طراز «إسكندر-إم»، و60 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي واسع على الأراضي الأوكرانية خلال الليل قبل الفائت.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفاقاً سبق التباحث بشأنه مع روسيا لتبادل أسرى الحرب، كانت موسكو أشارت إليه في وقت سابق. وقال إن العمل جارٍ على قائمة تضم 1200 اسم. وكان المفاوضون الروس ذكروا هذا الرقم خلال محادثات مباشرة مع نظرائهم الأوكرانيين في إسطنبول في 23 يوليو.

بكين وموسكو

وبدأت الصين وروسيا أمس، مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان، في إطار سعيهما لتعميق شراكتهما في مواجهة ما يعتبرانه «هيمنة أمريكية».

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصينية أن تدريبات «البحر المشترك 2025» انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك الروسي.

وأوضح البيان «أن الجيشين سيجريان عمليات إنقاذ غواصات ومعركة مشتركة ضد غواصات ودفاعاً جوياً مضاداً للصواريخ ومعارك بحرية».