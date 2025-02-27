اجتماع روسي أمريكي في إسطنبول اليوم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، عن لقاء جديد بين دبلوماسيين روس وأمريكيين اليوم، في مدينة إسطنبول التركية، عقب محادثات أولى جرت بين الطرفين في 18 فبراير في المملكة العربية السعودية، في إطار تقارب يجري بين موسكو وواشنطن.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في قطر «سيجتمع دبلوماسيونا وخبراؤنا الرفيعو المستوى لبحث المشكلات البنيوية التي تراكمت». وتابع أن «الاجتماع سيجري في إسطنبول وأعتقد أن نتائجه ستظهر إلى أي مدى يمكننا المضي قدماً بسرعة وفعالية». وأكّد مصدر في وزارة الخارجية التركية أمس أنه «سيُعقد اجتماع على المستوى الفني بين الوفدين الروسي والأمريكي غداً في إسطنبول».

وأضاف: إن «تركيا مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لجهود السلام، بما في ذلك استضافة المحادثات». والتقى الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره الروسي سيرغي لافروف، في أبرز اجتماع بين البلدين منذ بدء حرب أوكرانيا، واتفقا على إطلاق محادثات بشأن الحرب من دون حضور كييف.

وجرت الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، بعد أيام على مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وعلّق ترامب عقب تلك المحادثات بأنه «أصبح أكثر ثقة» بإمكانية التوصل لاتفاق مع موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا التي انتقد بشدة رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وانحازت الولايات المتحدة إلى روسيا في الأمم المتحدة، بتصويتها الاثنين ضد قرار أعدته كييف والأوروبيون يدين روسيا، ما يُعد تغيراً واضحاً في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.