زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزر كوريل في روسيا

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.7 درجات هز جزر كوريل في روسيا اليوم الأحد.

وقدر المركز قوة الزلزال في البداية عند 6.35 درجات.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.

وكان قد ضرب أحد أقوى الزلازل في العالم أقصى شرق روسيا فجر الأربعاء، بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر، متسبباً في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ، ودفع السلطات إلى إصدار تحذيرات في ألاسكا وهاواي وسواحل أخرى جنوباً باتجاه نيوزيلندا. ونُصحت عدة مناطق بالإخلاء، لكن لم تُبلغ عن إصابات خطيرة.