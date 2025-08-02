ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين قرب روسيا

موسكو، كييف، عواصم - وكالات

تفاعلت الحرب الكلامية بين واشنطن وموسكو ما أدى إلى إقدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الأمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق قريبة من روسيا، وفيما كشفت موسكو عن الأمل في استمرار محادثات السلام مع كييف والتوصل إلى تسوية للصراع، أعربت الأخيرة عن الرغبة في عقد لقاء على مستوى القادة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق قريبة من روسيا، رداً على تهديدات دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسباً لأن تكون هذه التصريحات الحمقاء والتحريضية أكثر من مجرد تصريحات.

محادثات سلام

وفيما يتعلق بمحادثات السلام بين موسكو وكييف، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في استمرار محادثات السلام بين موسكو وكييف، وفي أن تتمكن فرق العمل من مناقشة تسويات ممكنة. لكنه أكد أن أهداف موسكو لم تتغير.

ولفت بوتين إلى أنه وإذا كان هناك من يشعر بخيبة الأمل إزاء نتائج محادثات السلام حتى الآن، فذلك نتيجة لتوقعات مبالغ فيها، مضيفاً: نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين.. الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد من الجانب الروسي. وشدد على ضرورة إجراء المحادثات دون كاميرات وفي أجواء هادئة.

ورداً على الموقف، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مجدداً استعداده للاجتماع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن كييف تريد تجاوز مرحلة التصريحات والاجتماعات على مستوى أدنى بشأن إنهاء الحرب.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: إذا كانت هذه إشارات على استعداد حقيقي لإنهاء الحرب بكرامة وإرساء سلام حقيقي دائم، فإن أوكرانيا تؤكد مرة أخرى استعدادها لعقد لقاء على مستوى القادة في أي وقت، تدعو أوكرانيا إلى تجاوز مرحلة تبادل التصريحات وعقد اجتماعات على المستوى الفني والوصول إلى مرحلة المحادثات بين القادة.

إلى ذلك، وصف ترامب، الضربات الروسية على أوكرانيا بأنها مثيرة للاشمئزاز، مؤكداً عزمه فرض عقوبات جديدة على روسيا. وقال ترامب للصحافيين: «اعتقد أن ما يفعلونه مثير للاشمئزاز.. سنفرض عقوبات.. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكننا سنفرضها».

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، الحداد يوماً على ضحايا الغارة الروسية على كييف، فيما ووضع المشيعون الزهور والشموع، عند المبنى السكني المتضرر، حيث رفعت الحفارات قطعاً ثقيلة من الأنقاض.

وانتشلت فرق الإنقاذ الأوكرانية خلال الليل، أكثر من 10 جثث أخرى من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئياً في كييف عقب غارة جوية روسية هي الأسوأ هذا العام على العاصمة الأوكرانية، ما رفع عدد قتلى الهجوم إلى 31.

وقال زيلينسكي، أمس: إن طفلاً يبلغ من العمر عامين من بين الأطفال الـ 5 الذين عُثر عليهم قتلى بعد الهجوم، معلناً انتهاء عملية الإنقاذ التي استمرت أكثر من 24 ساعة.

وأصيب 159 شخصاً جراء الهجوم متعدد الموجات الذي أطلقت فيه روسيا أكثر من 300 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ في وقت مبكر الخميس، وهو الأحدث في حملة من الضربات العنيفة على البلدات والمدن الأوكرانية.

وانهار المبنى السكني الواقع في منطقة سفياتوشين في غرب كييف جزئياً جراء الهجوم. وتم الإبلاغ عن وقوع أضرار في 3 مناطق أخرى على الأقل في العاصمة.

وعزز الجيش الروسي، تقدمه في أوكرانيا للشهر الرابع على التوالي، محققاً في يوليو أكبر مكاسب له منذ نوفمبر، وفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات معهد دراسات الحرب الأمريكي.

وفي شهر واحد، سيطرت القوات الروسية على 713 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية، مقابل استعادة كييف 79 كيلومتراً مربعاً، ما يمثل زيادة صافية قدرها 634 كيلومتراً مربعاً، ما يزيد على 588 كيلومتراً مربعاً في يونيو، و507 كيلومترات مربعة في مايو، و379 كيلومتراً مربعاً في أبريل، و240 كيلومتراً مربعاً في مارس، بعد تباطؤ خلال فصل الشتاء.

طوفان مسيرات

كما هاجمت روسيا أوكرانيا في يوليو بأكبر عدد من المسيرات في شهر واحد منذ بدء الحرب، وفق التحليل. وكشف التحليل الذي يستند إلى أعداد نشرتها السلطات الأوكرانية، أن الجيش الروسي أطلق 6297 مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا في يوليو، ما يشير إلى زيادة هذا العدد للشهر الثالث على التوالي، وارتفاعه بنسبة 16 % مقارنة بيونيو.

ويشمل هذا العدد نسبة كبيرة من المسيرات الوهمية التي تهدف خصوصاً إلى إغراق أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المجهدة. وأطلقت روسيا أيضاً 198 صاروخاً على أوكرانيا خلال يوليو، ما يفوق أي شهر آخر هذا العام باستثناء يونيو.

تسليم منظومتي باتريوت

وأعلنت الحكومة الألمانية، إمكانية بدء تسليم منظومتي باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إن الجيش الألماني سيسلم قاذفات باتريوت إضافية إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة كخطوة أولى، وفي خطوة ثانية، سيُسلّم الجيش الألماني مكونات إضافية للنظام خلال الشهرين أو الـ 3 أشهر المقبلة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا ببطاريات باتريوت إضافية.