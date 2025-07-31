زلزال في روسيا وإخلاء سواحل لمخاوف من «تسونامي»

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8.8 درجات شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، محدثاً أمواج مد عاتية تسونامي وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ما دفع إلى إصدار أوامر إخلاء في ولاية هاواي الأمريكية وعبر المحيط الهادي.

وألحق الزلزال الذي كان مركزه قريباً من سطح الأرض، أضراراً بعدد من المباني، وأسفر أيضاً عن إصابة أشخاص عدة في المنطقة الروسية النائية، وصدرت أوامر بإخلاء معظم الساحل الشرقي لليابان الذي سبق ودمره زلزال قوي وتسونامي في 2011.

وأفاد مسؤولون إقليميون، ووزارة الطوارئ الروسية، بأن أمواج تسونامي يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار اجتاحت مواقع في كامتشاتكا، ما أدى إلى غمر أجزاء من الميناء ومن مصنع لمعالجة لحوم الأسماك في سيفيرو كوريلسك وجرف السفن من مراسيها. وقال حاكم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، في مقطع فيديو على تلغرام: كان الزلزال خطيراً والأقوى منذ عقود.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون، إن السلطات الروسية ألغت تحذيرات من احتمال وقوع أمواج مد عاتية تسونامي في شبه جزيرة كامتشاتكا وجزيرة سخالين وبلدة سيفيرو كوريلسك في جزر الكوريل.

وتوقع خبراء أن تصل أمواج الفيضانات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا، إلى دول المحيط الهادي خلال الساعات المقبلة. وفي ولاية هاواي الأمريكية، طلبت السلطات من سكان المناطق الساحلية الصعود إلى أراضٍ مرتفعة أو إلى الطابق الرابع أو فوق المباني.

فيما أمر خفر السواحل الأمريكي السفن بالخروج من الموانئ. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشور: بسبب زلزال مهول وقع في المحيط الهادي، تم إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي لأولئك الذين يعيشون في هاواي.

كما انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من تسونامي في البلدات على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء. وقالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية.

3 أمواج

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عشرات الأشخاص في جزيرة هوكايدو الشمالية على سطح مبنى يحتمون تحت خيام من أشعة الشمس، بينما غادرت قوارب الصيد الموانئ لتجنب الأضرار المحتملة الناجمة عن الأمواج القادمة.

وأفادت قناة أساهي التلفزيونية، أن امرأة عمرها 58 عاماً لقيت حتفها عندما سقطت سيارتها من على منحدر في أثناء إخلائها منطقة مي بوسط اليابان. وقال مسؤولون، إنه تم تسجيل ثلاث أمواج تسونامي في اليابان وبلغ ارتفاع أكبرها 1.3 متر.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مستوى التحذير من وقوع تسونامي في جزء كبير من البلاد لكنها أبقته في الشمال.

إجلاء

كما أجلت سلطات شنغهاي، نحو 283 ألف شخص من المناطق الساحلية والمنخفضة الأكثر عرضة للخطر مع وصول الإعصار كو - ماي الذي تصاحبه أمطار غزيرة ورياح عاتية إلى البر في المدينة الصينية التي تعد مركزاً مالياً.

وألغي حوالي ثلث الرحلات الجوية نحو 640 رحلة، من مطاري شنغهاي الدوليين الرئيسيين، وفق خدمة المدينة الإخبارية.

ورفع مرصد شنغهاي المركزي لأحوال الطقس، مستوى التحذير من العواصف المطرية من الأصفر إلى البرتقالي. وضرب الإعصار كو - ماي البر أول مرة في مقاطعة شيجيانغ الشرقية حوالى الساعة 04.30 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما بلغت سرعة الرياح قرب مركزه 83 كيلومتراً في الساعة.

وقالت شبكة سي.سي.تي.في الرسمية: منذ الليلة الماضية حتى العاشرة من صباح الأربعاء، تم إجلاء 282.800 شخص ونقلهم، ما يعني تحقيق هدف إجلاء جميع الذين تعين إجلاؤهم. وأكدت السلطات، إقامة أكثر من 1900 مأوى مؤقت في أنحاء المدينة.

تحذير

على صعيد متصل، أصدرت السلطات في جزر بولينيزيا الفرنسية، تحذيراً من أمواج مد عاتية تسونامي لأرخبيل الماركيز. وحثت السلطات، السكان على الانتقال إلى أراضٍ مرتفعة واتباع التعليمات الرسمية، بما في ذلك تأمين القوارب أو نقلها بعيداً عن الشاطئ.

وذكر مركز التحذير المبكر من أمواج المد العاتية تسونامي، في الهند، أنه ليس هناك أي تهديد من حدوث تسونامي على الساحل الهندي. وفيما أصدرت الصين وإندونيسيا وتايوان وبيرو، تحذيراً مبكراً من حدوث تسونامي، واستبعدت كوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين تأثرها بالزلزال.

إلى ذلك، أمرت كولومبيا، السكان بإخلاء المناطق الساحلية في مقاطعتين تطلان على المحيط الهادي بسبب إنذار باحتمال حصول تسونامي. كما حضت المكسيك مواطنيها على البقاء بعيداً عن الشواطئ على طول ساحل المحيط الهادي.

وأصدرت غواتيمالا إنذاراً مماثلاً رغم ما قيل عن ضعف المخاطر. وحذرت الأكوادور، من احتمال وصول أمواج مد إلى جزر جالاباجوس المشهورة.