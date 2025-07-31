زلزال في روسيا وإخلاء سواحل لمخاوف من «تسونامي»

وألحق الزلزال الذي كان مركزه قريباً من سطح الأرض، أضراراً بعدد من المباني، وأسفر أيضاً عن إصابة أشخاص عدة في المنطقة الروسية النائية، وصدرت أوامر بإخلاء معظم الساحل الشرقي لليابان الذي سبق ودمره زلزال قوي وتسونامي في 2011.
وتوقع خبراء أن تصل أمواج الفيضانات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا، إلى دول المحيط الهادي خلال الساعات المقبلة. وفي ولاية هاواي الأمريكية، طلبت السلطات من سكان المناطق الساحلية الصعود إلى أراضٍ مرتفعة أو إلى الطابق الرابع أو فوق المباني.
فيما أمر خفر السواحل الأمريكي السفن بالخروج من الموانئ. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشور: بسبب زلزال مهول وقع في المحيط الهادي، تم إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي لأولئك الذين يعيشون في هاواي.
كما انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من تسونامي في البلدات على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء. وقالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية.
3 أمواج
إجلاء
وألغي حوالي ثلث الرحلات الجوية نحو 640 رحلة، من مطاري شنغهاي الدوليين الرئيسيين، وفق خدمة المدينة الإخبارية.
ورفع مرصد شنغهاي المركزي لأحوال الطقس، مستوى التحذير من العواصف المطرية من الأصفر إلى البرتقالي. وضرب الإعصار كو - ماي البر أول مرة في مقاطعة شيجيانغ الشرقية حوالى الساعة 04.30 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما بلغت سرعة الرياح قرب مركزه 83 كيلومتراً في الساعة.
وقالت شبكة سي.سي.تي.في الرسمية: منذ الليلة الماضية حتى العاشرة من صباح الأربعاء، تم إجلاء 282.800 شخص ونقلهم، ما يعني تحقيق هدف إجلاء جميع الذين تعين إجلاؤهم. وأكدت السلطات، إقامة أكثر من 1900 مأوى مؤقت في أنحاء المدينة.
تحذير
وذكر مركز التحذير المبكر من أمواج المد العاتية تسونامي، في الهند، أنه ليس هناك أي تهديد من حدوث تسونامي على الساحل الهندي. وفيما أصدرت الصين وإندونيسيا وتايوان وبيرو، تحذيراً مبكراً من حدوث تسونامي، واستبعدت كوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين تأثرها بالزلزال.
وأصدرت غواتيمالا إنذاراً مماثلاً رغم ما قيل عن ضعف المخاطر. وحذرت الأكوادور، من احتمال وصول أمواج مد إلى جزر جالاباجوس المشهورة.