الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة من العقوبات

قال الكرملين، إن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة.وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين:

نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة.. من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترامب، والممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن.

ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 3 جنود وإصابة 18 آخرين، جراء قصف صاروخي روسي لموقع تدريب للجيش الأوكراني، في أحدث هجوم شكل حرجاً للمسؤولين العسكريين الذين يواجهون صعوبة في تعويض النقص الحاد في الأفراد خلال الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل أو إصابة نحو 200 جندي أوكراني. وأفادت الوزارة، بأن مركز التدريب الأوكراني الـ 169، الواقع قرب هونشاريفسكي في منطقة شيرنيهيف، تعرض لقصف بصاروخين من طراز إسكندر، أحدهما مزود بذخائر فرعية ضد الأفراد، والآخر محمل بمتفجرات شديدة الانفجار.

في غضون ذلك، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا واصلت حملتها الجوية المكثفة ضد أهداف مدنية أوكرانية، حيث نفذت هجمات بـ 78 طائرة مسيرة هجومية خلال الليل، من بينها ما يصل إلى ثماني طائرات مسيرة نفاثة مطورة حديثاً، وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 5 أشخاص على الأقل.