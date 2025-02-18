الكرملين: بوتين منفتح على الحديث مع زيلينسكي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راغب في الحديث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن القادة الروس يتشككون في شرعية زيلينسكي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء.

وذكر بيسكوف: "إن الصبغة الرسمية القانونية في الاتفاقات قضية جديرة بالنقاش الجاد، نظرا لأنه يمكن التشكيك في شرعيه زيلينسكي ذاتها".

وتصر روسيا على أن ولاية زيلينسكي في المنصب انتهت في مايو وأن أوكرانيا يجب أن تجري انتخابات لهذا السبب. ووفقا لكييف، ما زالت سلطات زيلينسكي سارية بموجب الأحكام العرفية الحالية في أوكرانيا.

وكثيرا ما يذكر الكرملين أن زيلينسكي حظر المفاوضات مع موسكو، في إشارة إلى مرسوم وقعه زيلينسكي في سبتمبر 2022.

ولا يحظر المرسوم التفاوض مع الرئيس الروسي، لكنه ينص على أنه مستحيل في ظل الوضع الحالي. وطالبت موسكو بإلغاء هذا المرسوم.

وذكر زيلينسكي مؤخرا أنه راغب في الحديث مع بوتين.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكون في بكين إن الصين سعيدة بجميع الجهود المبذولة نحو تحقيق السلام، بما في ذلك المباحثات بين أمريكا وروسيا.

وأضاف أن الصين تتطلع لمشاركة جميع الأطراف والمعنيين في عملية مباحثات السلام، وذلك دون ذكر أوكرانيا على وجه الخصوص.

وأوضح المتحدث أن الصين طالما اعتقدت أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل " الأزمة " في أوكرانيا.