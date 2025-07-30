أول رد من روسيا على تعليقات ترامب: اكتسبنا مناعة من العقوبات





قال الكرملين اليوم الأربعاء إن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات أخرى ضد روسيا خلال عشرة أيام ما لم تظهر موسكو أي تقدم نحو إنهاء حربها الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

واعلن المتحدث باسم (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الاقتصاد الروسي يستعد لعقوبات جديدة محتملة: "لقد اكتسبنا بالفعل مناعة معينة (من العقوبات)، ونعيش منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود، كما نتابع جميع التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب، والممثلين الدوليين الآخرين".

وأشار بيسكوف، تعليقا على زيارة المدير العام لوكالة الفضاء الروسية دميتري باكانوف، إلى أمريكا، إلى أن "الحفاظ على الحوار بين موسكو وواشنطن، في مجال الفضاء أمر بالغ الأهمية، ولكن لا ينبغي المبالغة في تأثيره على مجمل العلاقات".