روسيا: دفاعاتنا الجوية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت ست طائرات مسيرة أوكرانية في أقل من ساعة بقليل فوق بحر آزوف في جنوب أوكرانيا وثلاث طائرات أخرى في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا.

وذكر الوزارة في بيان على تيليجرام أن عملية التصدي للطائرات وقعت بين الساعة 1650 و 1745 بتوقيت جرينتش.

وقال حاكم منطقة كراسنودار إن شظايا من طائرات مسيرة سقطت على منازل خاصة في بلدة سلافيانسك نا كوباني، مما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وقال حاكم منطقة كورسك الواقعة في غرب روسيا، إن طائرات مسيرة أوكرانية أصابت مركبتين. ولم تقع إصابات.