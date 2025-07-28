روسيا تختتم مناورات بحرية واسعة النطاق

احتفلت البحرية الروسية بيومها بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، رغم تعرض مدينة سان بطرسبرغ لهجوم بالمسيّرات شنته أوكرانيا، التي تحدثت بدورها عن تعرضها لهجوم واسع بالمسيّرات، معلنة كذلك أن القوات الروسية بدأت بتطويق مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في منطقة دونيتسك.

وفي تطور لافت من الناحية الرمزية، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مدينة سانت بطرسبرغ، أمس، ما أدى لإغلاق أحد المطارات خمس ساعات في وقت زار بوتين المدينة للاحتفال بيوم البحرية، رغم إلغاء عرض بحري في وقت سابق لأسباب أمنية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلغاء العرض، بعد تقارير أولية عن إلغائه صدرت في مستهل الشهر الجاري.

وقال ألكسندر دروزدنكو، حاكم منطقة لينينغراد المحيطة بسان بطرسبرغ: إن أكثر من عشر طائرات مسيرة أسقطت فوق المنطقة، وأدى سقوط الحطام إلى إصابة امرأة بجروح.

وأضاف أنه تم صد الهجوم. ووصل بوتين إلى مقر البحرية في المدينة على متن زورق سريع للدوريات البحرية، حيث تابع المناورات البحرية واسعة النطاق والتي شارك فيها أكثر من 150 سفينة حربية وسفن دعم، و120 طائرة ومروحية، وأكثر من 15 ألف جندي.

وجرت التدريبات في وقت واحد في بحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ وبحر قزوين، وهدفت، وفقاً للحكومة الروسية، إلى الاستعداد للتصدي لهجوم بحري واسع النطاق.

هيكلة وتسليح

وأعلن بوتين في ختام المناورات عن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها.

وقال إنه سيتم تحويل لواءي مشاة بحرية إلى فرق بحلول نهاية العام، على أن تتبعها ثلاث فرق أخرى في وقت لاحق.

وأضاف: «هذا سيُعزز بشكل كبير القدرة الهجومية للبحرية الروسية وكفاءتها القتالية».

وبحسب المعلومات الرسمية، شارك في المناورات التي استمرت خمسة أيام، وانتهت بالتزامن مع يوم البحرية الروسي، أمس، أكثر من 150 سفينة.

وجرت التدريبات في وقت واحد في بحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ وبحر قزوين، وهدفت، وفقاً للحكومة الروسية، إلى الاستعداد للتصدي لهجوم بحري واسع النطاق.

تطويق بوكروفسك

وأفاد المتحدث باسم القوات المحلية الأوكرانية فيكتور تريغوبوف، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأوكراني، أمس، بأن القوات الروسية بدأت بتطويق مدينة بوكروفسك الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقال تريغوبوف: إن القوات الروسية تقوم، بمحاولات لاختراق مواقع القوات الأوكرانية وتطويق المدينة، خصوصاً من الجهة الشرقية، مضيفاً أن المعركة الدفاعية لا تزال مستمرة في المنطقة القريبة من كوستيانتينيفكا.

وتعد مدينة بوكروفسك بؤرة اشتعال مستمرة على جبهات القتال في شرقي أوكرانيا منذ عدة أشهر.

وتقع المدينة في الجهة الغربية من إقليم دونيتسك الواقع شرقي أوكرانيا، عند محور نقل استراتيجي بالغ الأهمية. وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، إسقاط 78 من أصل 83 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل قبل الفائت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق الليلة قبل الماضية.

وقالت إدارة منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا إن أوكرانيا نفذت هجوماً على المنطقة باستخدام الطائرات المسيرة.

وأضافت أن الحطام المتساقط من الطائرات التي جرى تدميرها أدى إلى تعطل إمدادات الكهرباء للسكك الحديدية في جزء من فولغوغراد.