المسيرات الأوكرانية تهدد فعاليات يوم البحرية الروسية

ألغت السلطات الروسية استعراضات السفن الحربية في سانت بطرسبرج وفي منطقة كالينينجراد على بحر البلطيق وفي ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا والتي تقام عادة بمناسبة الاحتفالات السنوية بيوم البحرية.

وردا على سؤال عن سبب إلغاء العرض العسكري في سان بطرسبرج حتى مع وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى مدينته لزيارة مقر قيادة البحرية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "الأمر مرتبط بالوضع العام والأسباب الأمنية التي هي فوق كل شيء".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت 99 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل. وفي وقت لاحق من اليوم، أفاد مسؤولون بإسقاط المزيد من الطائرات المسيرة بالقرب من سان بطرسبرج.

وأُصيبت امرأة بشظايا طائرة بدون طيار في منطقة لومونوسوف وفقا للسلطات المحلية. وعلق مطار بولكوفو في سانت بطرسبرج عشرات الرحلات الجوية في وقت مبكر من اليوم الأحد بسبب تهديد الطائرات المسيرة.

وتعهد بوتين ببناء المزيد من السفن الحربية وتكثيف تدريبات البحرية، مضيفا أن "القوة الضاربة والقدرة القتالية للبحرية سترتفع إلى مستوى جديد نوعيا