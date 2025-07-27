روسيا وأوكرانيا.. قتلى وجرحى في تبادل مسيّرات

استعر لهيب الحرب في أوكرانيا عبر تبادل قصف مسيّر مكثف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في عدد من المدن، وفيما أعلنت روسيا السيطرة على مناطق جديدة في دنيبروبيتروفسك ودونيتسك، اتهمت في الوقت ذاته الغرب بخلو جدول أعماله من الإشارة إلى أي محادثات سلام لإيجاد تسوية.

وأسفرت غارات جوية روسية وأوكرانية، عن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في وسط أوكرانيا، وشخصين في غرب روسيا، وفقاً للسلطات.

وقُتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم بمسيرة أوكرانية على منطقة روستوف جنوب غرب روسيا، فيما أسفرت ضربة روسية في أوكرانيا عن مقتل شخص في مدينة دنيبرو في شرق البلاد، وفقاً لمسؤولين روس وأوكرانيين.

وقال حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، عبر تلغرام: في منطقة زيموفنيكوفسكي اندلعت النيران في سيارة إثر هجوم بطائرة مسيرة، قُتل شخصان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 54 مسيرة، بما فيها 24 في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وأطلقت روسيا أيضاً 208 مسيرات و27 صاروخاً على أوكرانيا، وفق ما أكدت القوات الجوية الأوكرانية التي أعلنت إسقاط 183 مسيرة و17 صاروخاً.

من جهته أفاد حاكم منطقة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا، سيرهي ليساك، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في دنيبرو ومحيطها.

وأوضح الحاكم عبر تليغرام، أن شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً توفي في المستشفى متأثراً بجروحه، فيما لقي شخص آخر حتفه في إحدى قرى المنطقة.

وفي أوكرانيا أعلن رئيس بلدية دنيبرو، بوريس فيلاتوف، مقتل شخص في ناطحة سحاب راقية، معرباً عن أسفه لعدم وجود مأوى، داعياً السكان إلى عدم البقاء في الطوابق العليا أثناء القصف.

من جهته أفاد حاكم منطقة خاركيف، بإصابة 3 أشخاص في القصف على مدينة زمييف.

وفي زابوريجيا، أُبلغ باندلاع حرائق في المنطقة إثر هجمات روسية، وأصابت إحدى هذه الضربات مبنى سكنياً دون التسبب في إصابات وفق التقارير الأولية، كما أوضح حاكمها إيفان فيدوروف.

إلى ذلك أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على قريتين جديدتين في منطقتي دنيبروبيتروفسك ودونيتسك شرق أوكرانيا، وقال الجيش الروسي في بيان على تلغرام، إن قواته سيطرت على بلدة زيليني هاي في منطقة دونيتسك، ومالييفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك.

قتال عنيف

بدوره قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تخوض قتالاً عنيفاً حول مدينة بوكروفسك في غربي مقاطعة دونيتسك.

وأضاف زيلينسكي في خطاب عبر الاتصال المرئي، أن القائد الأعلى للجيش الأوكراني، أوليكسندر سيرسكي، أبلغ اجتماعاً لكبار المسؤولين بأن الوضع حول بوكروفسك هو محور الاهتمام الحالي في الحرب، وتابع: تم تغطية جميع الاتجاهات العملياتية، مع التركيز بشكل خاص على بوكروفسك، فهي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام.

القوات الأوكرانية تواصل عملياتها في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية، حيث تمركزت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

في الأثناء قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن جدول الأعمال الحقيقي للغرب لم يتضمن قط محادثات السلام وإيجاد التسوية في أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الغرب إذا أراد سلاماً حقيقياً في أوكرانيا، فعليه أن يتوقف عن تزويد كييف بالأسلحة.