مزيد من التقدم الميداني الروسي شرقي أوكرانيا

أعلنت روسيا، أمس، أن قواتها سيطرت على قرية أوريخوفو-فاسيليفكا شرقي أوكرانيا قرب تشاسيف يار؛ المركز العسكري الاستراتيجي الذي تحاول موسكو السيطرة عليه.

ويدور قتال عنيف في بلدة تشاسيف يار الواقعة عند خط الجبهة. وقالت وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية: «نتيجة تحركات هجومية حاسمة، حررت مجموعة القوات الجنوبية قرية أوريخوفو-فاسيليفكا في منطقة دونيتسك»، مستخدمة الاسم الروسي للقرية.

وتقع أوريخوفو-فاسيليفكا على بعد نحو 10 كيلومترات شمال تشاسيف يار بالقرب من الطريق المؤدي إلى مدينة سلوفيانسك التي تسيطر عليها أوكرانيا.

ويأتي ذلك مع تقدم القوات الروسية داخل منطقة دونيتسك، وإعلان موسكو السيطرة على مدينة توريتسك المنجمية الاستراتيجية، الجمعة، بينما تنفي أوكرانيا أن تكون قوات موسكو سيطرت بشكل كامل عليها.

وقالت وحدة خورتيتسيا بالجيش الأوكراني التي تقاتل في المنطقة إنها صدت هجمات في منطقتي تشاسيف يار وتوريتسك وأسقطت طائرة عسكرية روسية قرب توريتسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت 35 طائرة من دون طيار أوكرانية ليلاً، وواحدة في منطقة لينينغراد (شمال غرب).

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليغرام أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 70 من أصل 151 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة قبل الماضية. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل قبل الفائت، باستخدام 151 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريول وميلروفو وبريانسك وبريمورسكو أختارسك الروسية. وأضاف البيان أن 74 طائرة مسيرة خادعة اختفت من على شاشات الرادار، ولم تتسبب في وقوع أي أضرار على الأرض.

وقال البيان إن الهجوم تسبب في وقوع أضرار بمناطق كييف، وسومي، ودنيبروبيتروفسك، وخاركيف، وجيتومير، وفولين.