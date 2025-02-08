روسيا تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية في أوكرانيا



أعلنت روسيا، أمس، أن قواتها سيطرت بعد معارك ضارية استمرت لشهور على «توريتسك» في شرق أوكرانيا، والتي تعد أكبر بلدة تؤكد موسكو الاستيلاء عليها في الأشهر القليلة الماضية.

وتسعى روسيا، منذ أشهر عدة، للسيطرة على البلدة الصناعية الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية، إذ إن ذلك سيمكنها من عرقلة طرق الإمداد الأوكرانية الحيوية.



إلى ذلك، أبدت السلطات الأوكرانية استعدادها لفتح ممر إنساني لتمكين مئات المدنيين الروس في منطقة كورسك التي يسيطر عليها جيشها، من العودة إلى أراض تسيطر عليها روسيا. ويأتي اقتراح كييف فيما قالت موسكو إنها صدت هجوماً جديداً للقوات الأوكرانية في المنطقة.



وقد أفادت الرئاسة الأوكرانية بأنها مستعدة لفتح ممر إنساني لعبور المدنيين الروس بمنطقة كورسك نحو أراض تحت سيطرة روسية. وقالت الرئاسة: «نحن مستعدون لفتح ممر إنساني من كورسك إلى العمق الروسي في حال وردنا طلب رسمي من روسيا الاتحادية».

ويشار إلى أن أكثر من 1500 مدني يعيشون في نواح من منطقة كورسك بغرب روسيا، التي احتلها الجيش الأوكراني في هجوم مباغت شنه في أغسطس الماضي.



ويأتي اقتراح كييف بينما قالت روسيا إنها صدت هجوماً جديداً للقوات الأوكرانية في المنطقة. فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقاتليه الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي الروسية منذ ستة أشهر.