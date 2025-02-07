الرئيس الروسي يعين مديراً جديداً لوكالة الفضاء "روسكوسموس"

عيَّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري باكانوف مديرًا عامًا جديدًا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"؛ ليشغل محل يوري بوريسوف، حسبما أعلن الكرملين يوم أمس الخميس.

وكان باكانوف (39 عاما) قد شغل قبل تعيينه في هذا المنصب، منصب نائب وزير النقل، وركز على الابتكار، بما في ذلك أنظمة النقل غير المأهولة، وترأس في الفترة من عام 2011 إلى عام 2019، شركة منظومة غونيتس للأقمار الصناعية قبل أن ينتقل إلى وزارة النقل.

تجدر الإشارة إلى أن بوريسوف ترأس وكالة "روسكوسموس" منذ عام 2022، خلفا لديمتري روجوزين، وشغل قبل أن يتولى مسؤولية وكالة الفضاء، منصب نائب رئيس الوزراء المشرف على قطاعي التكنولوجيا والدفاع، وتولى في وقت سابق منصب نائب وزير الدفاع.