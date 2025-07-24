العثور على حطام طائرة الركاب الروسية المفقودة





قال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية إن طائرة إنقاذ هليكوبتر عثرت على جسم محترق لطائرة ركاب روسية فقدت اليوم الخميس في منطقة أمور بأقصى شرق البلاد.

وأظهرت بيانات أولية عدم وجود ناجين في حادث تحطم الطائرة.

وكانت خدمات الطوارئ الروسية أعلنت عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور، وعلى متنها نحو 49 شخصا.

ووفق خدمة الطوارئ في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في مقاطعة آمور للبحث عن الطائرة المفقودة.

وقال مصدر لوكالة "تاس" إن "طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا".

وأوضح حاكم مقاطعة أمور فاسيلي أورلوف أن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.

أفادت "نوفوستي" بأن الأحوال الجوية في المنطقة التي فقدت فيها طائرة "آن-24" كانت سيئة، مما أدى إلى تأجيل الرحلة.

وقالت السلطات إن الاتصال بطائرة "أن-24" التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط، فيما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر لها أن "أن-24" لم ترسل إشارات عن وجود مشكلة خلال التحليق.