موسكو تتهم واشنطن بمواصلة تزويد كييف بالأسلحة

كما أعلنت سابقاً ولأكثر من مرة، موسكو لا ترى جديداً إزاء الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ما يطرح أسئلة بشأن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجاوز المستويين العسكري والأمني من أجل تنفيذ ما أعلنه بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ما نقلته وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بهذا الصدد تأكيد روسي على عدم المراهنة على تطور نوعي إزاء هذا الملف.

بيسكوف قال للصحافيين أمس: «إن الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ولم يعلن أحد عن تعليقها، وبالتالي فإن هذه العملية مستمرة».

وأضاف تعليقاً على تصريح ترامب بشأن استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا إذا منحت كييف واشنطن إمكانية الوصول إلى مواردها الأرضية النادرة: «من الأفضل بالطبع عدم تقديم المساعدة (لأوكرانيا) على الإطلاق، وبالتالي المساهمة في إنهاء الصراع».

لم ينس بيسكوف من التذكير بأن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وأن القطب الواحد لم يعد قادراً على ضمان الأمن والاستقرار في العالم، معتبراً أن قرار الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق الدفاعي «لقطع التهديد من روسيا» قرار «قصير النظر للغاية وضار لكل أوروبي على الإطلاق».

قصف موسع

يأتي هذا فيما تواصل روسيا استهداف القدرات العسكرية الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، قصف قواتها لتجمعات القوات الأوكرانية على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، «محققة إصابات استراتيجية».

وقالت: «الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحلات الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات في 149 منطقة»، ما أسفر عن مقتل مئات العسكريين الأوكرانيين، وتدمير مستودعات أسلحة ومركبات عسكرية.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 37 من أصل 65 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة قبل الماضية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام، أنه تم تدمير جزء من قاعة البلدية المحلية في مدينة إيزيوم.

وقال أوليه سينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف: «إن خمسة أشخاص قتلوا و30 آخرين أصيبوا في الضربة التي استهدفت وسط المدينة».

وقال أيضاً: «إن صاروخاً باليستياً أصاب مبنى إدارياً كما ألحق أضراراً بمبنى آخر، كما تعرض مبنى سكني آخر يتألف من خمسة طوابق لأضرار».

وكانت السلطات الروسية قد قالت: «إن ستة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، أصيبوا في هجوم شنته مسيرة أوكرانية على الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا».