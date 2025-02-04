روسيا تسيطر على 430 كم في جبهة أوكرانيا خلال شهر

تقدم الجيش الروسي وسيطر على 430 كيلومتراً مربعاً على الجبهة الأوكرانية في يناير الماضي ويقترب حالياً من بوكروفسك التي تعد مركزاً لوجستياً لقوات كييف، وفق بيانات المعهد الأمريكي لدراسة الحرب.

وشهد يناير حسب الدراسة تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالأشهر السابقة، بعد السيطرة على 476 كيلومتراً مربعاً في ديسمبر و725 كيلومتراً مربعاً في نوفمبر في أعقاب تسجيل القوات الروسية تقدماً كبيراً على خط المواجهة منذ صيف 2024.

وقال مسؤولون روس، أمس، إن هجوماً بطائرات مسيّرة شنته أوكرانيا خلال الليل تسبب في اندلاع حريق في منطقة أستراخان الروسية وأدى إلى تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات.

وقال إيجور بابوشكين، حاكم منطقة أستراخان في جنوب روسيا، عبر تطبيق تيليجرام: «حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف تقع في المنطقة، بما في ذلك منشآت الوقود والطاقة».

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا)، إنها علّقت الرحلات الجوية من مطارات أستراخان وقازان ونيجنكامسك وساراتوف وأوليانوفسك لضمان السلامة.