بوتين: النخب الأوروبية سترضخ أمام ترامب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.

وقال بوتين، في لقاء مع الصحافي بافيل زاروبين، في برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين»، على قناة «روسيا 1»، متحدثاً عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب «أؤكد لكم، ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنهم جميعاً سيقفون جميعاً عند أقدام السيد.. سترون ذلك يحدث عاجلاً»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

كما كشف بوتين، أن النخب السياسية الأوروبية تدخلت في العملية الانتخابية في أمريكا.

وتابع بوتين «إنهم لا يحبون ترامب، لقد حاربوه بقوة، وتدخلوا في الحياة السياسية، وفي الانتخابات».

وفي مسالة أخرى، قال بوتين إن تجاهل دور الاتحاد السوفييتي في تحرير معسكرات الموت النازية مثل أوشفيتز وعدم دعوة عائلات القوات السوفييتية إلى فعاليات إحياء الذكرى السنوية «أمر مخز». وحضر إحياء ذكرى مرور 80 عاماً على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر أوشفيتز ببولندا عد من القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقال بوتين «ما حدث كان غريباً ومخزياً». وأضاف «يمكنك أن تعامل رئيس الدولة الروسية، أنا، بأي طريقة تريدها، ولكن لو كنت فكرت في الأمر، لكان بوسعك أن تفعل ذلك بطريقة مناسبة».

وأوضح بوتين أنه إذا لم يكن من الممكن دعوة جنود الاتحاد السوفييتي الذين شاركوا في تحرير المعسكرات لأسباب صحية أو لكبر سنهم، فكان من الممكن على الأقل دعوة عائلاتهم.