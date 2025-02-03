هجمات جوية روسية على أوكرانيا وتقدم في دونيتسك

أطلقت روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا، في حين تتقدم قواتها نحو مدينة توريتسك الاستراتيجية، شرقي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّها استهدفت خلال الليل بنى تحتية للغاز والطاقة «تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري» في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام «خلال الليلة (قبل) الماضية، هاجمت روسيا مدننا بمختلف أنواع الأسلحة: صواريخ، مسيّرات، قنابل جوية»، داعياً «شركاء» كييف إلى مزيد من الدعم العسكري.

وأشار زيلينسكي إلى أضرار في ست مناطق، هي زابوريجيا وأوديسا وسومي وخاركيف وخميلنيتسكي وكييف.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية ظهراً بأن موسكو أطلقت 42 صاروخاً و123 طائرة مسيّرة، لافتة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ من دون تحديد عددها، مشيرة إلى تدمير 56 طائرة مسيرة.

وقالت أوكرانيا إن 15 شخصاً قتلوا في الضربات الروسية ليل الجمعة وفجر السبت طالت وسط أوكرانيا وشرقها.

صعوبات كبيرة

وتواجه القوات الأوكرانية صعوبات كبيرة في منطقة دونيتسك، حيث يواصل الجيش الروسي تقدمه البطيء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ وحدات تابعة لـ«مجموعة المركز» سيطرت على بلدة كريمسكوي الواقعة في الضاحية الشمالية الشرقية لتوريتسك. وأشارت مجموعة المحللين الأوكرانيين «ديبستايت» إلى أنّ القوات الروسية موجودة في وسط مدينتي توريتسك وتشاسيف يار.

في الأثناء، تُحرز القوات الروسية تقدّماً أيضاً في منطقة خاركيف (شمال شرق)، كما تقترب من مدينة كوبيانسك الاستراتيجية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 44 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا ومنظومة إطلاق صواريخ أمريكية الصنع من طراز هيمارس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت أن ضربات روسية استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت تخزين وقود في أوكرانيا.

مدرسة داخلية

وسط هذه التطورات اتهمت الحكومة الروسية أوكرانيا بشن هجوم صاروخي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في اليوم السابق داخل مدرسة تستخدم كملجأ للمسنين في سودجا في منطقة كورسك الروسية.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية في بيان «ارتكبت القوات المسلحة الأوكرانية جريمة حرب أخرى بشن ضربة صاروخية موجهة ضد مدرسة داخلية في سودجا»، قائلة إن عملية الإطلاق تمت من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

من جانبها، اتهمت القوات الأوكرانية روسيا بقصف المدرسة. وقالت في بيان إنه تم إنقاذ 84 شخصاً أو تلقوا رعاية طبية.