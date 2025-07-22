هجوم ليلي روسي واسع بالصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا

استبعدت روسيا عقد محادثات مع أوكرانيا في مهلة قريبة، متحدثة عن مواقف متعارضة تماماً بين الجانبين، بعد ساعات من شنها هجوماً مكثفاً بالصواريخ والمسيَّرات على كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، إن العمل جارٍ على تحديد موعد للجولة الثالثة من محادثات السلام مع كييف، بعدما اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عقدها خلال الأسبوع الجاري.

وقال بيسكوف: «سنبلغكم فور التوصل إلى اتفاق نهائي على التواريخ»، مضيفاً أن «هناك الكثير من العمل الدبلوماسي»، الذي يتعيّن القيام به ن

ظراً إلى أن مواقف الطرفين متعارضة «تماماً». لم تسفر المحادثات بين الجانبين حتى الآن سوى عن تبادل للأسرى، مع تراجع فرص وقف إطلاق النار.

هجوم ليلي

وقالت أوكرانيا، إن روسيا أطلقت خلال الليل بـ 426 صاروخاً وطائرة مسيرة. وكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على «إكس» عن وقوع قتيلين، وإصابة 15 آخرين.

وأضاف، إن الهجمات استهدفت العاصمة والمناطق المحيطة بها، وخاركيف وإيفانو-فرانكيفسك، قرب حدود بولندا. ووصف روسلان مارتسينكف عمدة إيفانو فرانكيفسك الهجوم بأنه الأكبر منذ بداية الحرب.

وصرح تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية بالمدينة، بأن النيران اشتعلت في مبانٍ بأحياء عدة. وأضاف أن مدخل محطة مترو تضرر أيضاً.

وجاء في بيان للقيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية أن القوات البولندية وقوات التحالف نشرتا مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي. بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط 74 طائرة درون أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليل قبل الفائت، ومن بينها 15 طائرة اقتربت من العاصمة.

فرصة حاسمة

وخلال اجتماع افتراضي لما يُعرف بـ«مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا» قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن أوكرانيا وحلفاءها يشهدون الآن لحظة «الفرصة الحاسمة»، لتعزيز موقف كييف في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وأضاف، إن بريطانيا وحلفاء آخرين يجب أن يستغلوا الإنذار النهائي، الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا، والذي أمهلها خلاله 50 يوماً، مهدداً بفرض رسوم جمركية «صارمة للغاية» على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار.

وقال هيلي إنه يجب استغلال المهلة لبدء «حملة لمدة 50 يوماً» لتسليح أوكرانيا قبل بدء المحادثات، بهدف تعزيز موقف كييف ضد موسكو.

وفي حديثه في الاجتماع التاسع والعشرين لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، قال هيلي للحلفاء المجتمعين من 52 دولة: «هذه لحظة الفرصة القصوى».

وأشارت تقديرات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى خمسة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» الأمريكية حتى تتمكن من التصدي للهجمات الجوية الروسية.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي، إن على الدول الأوروبية أن تشتري الأسلحة الأمريكية، وترسلها إلى أوكرانيا.

وقال إن بلاده ستسهم في تمكين أوكرانيا من الحصول على هذه الأسلحة المطلوبة بشكل عاجل بأسرع وقت ممكن.