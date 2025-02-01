أنباء عن انسحاب قوات كورية شمالية من كورسك

أعلنت القوات الأوكرانية أن الجنود الكوريين الشماليين الذين أرسلوا للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية انسحبوا على الأرجح من خط الجبهة.

وقال المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة الكولونيل أولكسندر كيندراتنكو إنه «خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم نرَ أو نرصد أي نشاط أو مواجهات عسكرية مع الكوريين الشماليين. بناء عليه، نعتقد أنهم انسحبوا بسبب الخسائر الجسيمة التي تكبّدوها».

وأكّد بذلك المتحدّث العسكري معلومات بهذا المعنى أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلاً عن مصادر أمريكية وأوكرانية لم تسمّها.

لكنّ الكولونيل كيندراتنكو لم يرغب في تقدير حجم الخسائر في صفوف القوات الكورية الشمالية، مرجّحاً أن يكون الهدف من انسحابها أن «تتعافى ويتم استخدامها بطريقة أخرى».



وتقول سيئول وكييف وواشنطن إنّ كوريا الشمالية نشرت نحو 11 ألف جندي في منطقة كورسك منذ أكتوبر الماضي لمؤازرة قوات الكرملين في سعيها لاستعادة السيطرة على الأراضي التي استولت عليها القوات الأوكرانية في هجوم مفاجئ في أغسطس. ولم تؤكد موسكو ولا بيونغ يانغ أو تنفي المعلومات المتعلقة بانتشار قوات كورية شمالية في كورسك.

وبحسب «نيويورك تايمز» فإنّ الجنود الكوريين الشماليين لم يظهروا على الخطوط الأمامية للجبهة منذ أسبوعين.وأعلنت القوات الروسية، أمس، أنها سيطرت على قرية إضافية في شرق أوكرانيا، قرب بلدة بوكروفسك.

كما أنّها تقترب من طريق يمكن أن يفتح أمامها الباب للوصول إلى تحصينات أوكرانية في شرق البلاد، بالإضافة إلى منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط). وتشكّل سيطرة كييف على منطقة كورسك الروسية ورقة مساومة مهمة في حال بدأ الطرفان محادثات سلام.