روسيا تندد بخطة إنشاء «قبة حديدية لأمريكا» على غرار «حرب النجوم»

انتقدت روسيا، أمس، خطة الرئيس دونالد ترامب لبناء درع صاروخية أمريكية على غرار ما أطلق عليه خطة «حرب النجوم»، معتبرة أن ذلك يهدد بتحويل الفضاء إلى ساحة «مواجهة».

ودعا ترامب في أمر تنفيذي الإثنين الماضي، إلى إنشاء «قبة حديدية لأمريكا» لمواجهة تهديدات صاروخية بالستية وأسرع من الصوت، ما يعيد إحياء أجزاء من خطة مثيرة للجدل من عهد رونالد ريغان أطلق عليها «حرب النجوم»، كان من شأنها نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إيجاز صحافي «نعد هذا تأكيداً جديداً لنية الولايات المتحدة تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة المسلحة ونشر الأسلحة هناك». وعدت زاخاروفا أن الخطة ستوسع ردع واشنطن الصاروخي إلى نطاق «مماثل لحرب النجوم في عهد ريغان»، مؤكدة أن ذلك «مشين».

ورأت أن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول إلى «تقليل قيمة قدرات الردع الاستراتيجية الروسية والصينية».

وتابعت «بعبارة ملطفة، لن تسهم هذه الأساليب الأمريكية في الحد من التوترات».

وتشير خطة «القبة الحديدية» في مرسوم ترامب إلى نظام ناجح جداً تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ قصيرة المدى.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي عن صاروخ فرط صوتي جديد أطلق عليه اسم «أوريشنيك»، سلاح يعتقد الخبراء بأنه يحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشر مرات. وقالت الولايات المتحدة في استراتيجيتها للدفاع الوطني لعام 2022 إن بكين تسد الفجوة أيضاً مع واشنطن حينما يتعلق الأمر بتكنولوجيا الصواريخ البالستية والصواريخ الفرط صوتية. تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بنشر أسلحة في الفضاء في السنوات الأخيرة.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا في مايو الماضي بنشر «سلاح فضائي» في المدار نفسه لقمر صناعي أمريكي.