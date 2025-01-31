روسيا تتهم جنوداً أوكرانيين بقتل 22 شخصاً في قرية محتلة

اتّهمت موسكو، الجمعة، القوات الأوكرانية بقتل 22 شخصاً في قرية روسية محتلة من بينهم ثماني نساء تمّ اغتصابهن ثم قتلهن وفق لجنة تحقيق روسية.

وتسيطر أوكرانيا على عشرات القرى الحدودية في منطقة كورسك غربي روسيا منذ أن شنّت هجوماً مفاجئاً في أغسطس.

وتقول كييف إنّ نحو 2000 مدني ما زالوا يقيمون في مناطق تحتلّها قواتها.

واستعادت روسيا حتى الآن السيطرة على بلدات عدّة في هذه المنطقة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في 19 يناير إنها تحقق في مقتل "سبعة مدنيين على الأقل" في قرية روسكوي بوريشنوي على بعد 20 كلم من الحدود الأوكرانية.

وأفادت الجمعة بأنّها تحقّق حالياً في مقتل "22 مواطناً" بين سبتمبر ونوفمبر.

ومن بين الضحايا الذين عُثر على جثثهم في أقبية عدد من المنازل، ثماني نساء تقول اللجنة إنهنّ تعرضن للاغتصاب قبل قتلهن.

وأعلن المحقّقون الروس أنّ خمسة جنود أوكرانيين نفّذوا عمليات القتل وأنّ أحدهم، واسمه يفغيني فابريسينكو، اعتُقل أثناء القتال في منطقة كورسك.

ونشرت اللجنة مقطع فيديو لاستجواب رجل قالت إنه فابريسينكو وإنّه أدلى باعترافه.

نفي أوكراني

وقال متحدث أوكراني في منطقة كورسك هو أولكسي دميتراشكيفسكي، إنّ "السلطات الروسية تسعى إلى إخفاء مقتل مواطنيها (...) الذين تقصفهم بالمدفعية، وتقتلهم بالطائرات، من خلال تدمير منازلهم واتّهام القوات الأوكرانية بذلك".

من جهته، اتّهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المجتمع الدولي بتجاهل روسيا.

وقال للصحافيين: "ينبغي التحدث عن ذلك وإظهاره رغم لامبالاة المجتمع الدولي وعدم رغبته في الاهتمام بمثل هذه الفظائع".

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إيجاز صحافي الجمعة، إنّ تصرّفات الجنود الأوكرانيين تعكس "عجزهم العسكري والسياسي في وقت الهزائم على الجبهة".

وأضافت "أولا، تعرض الناس للتعذيب والإساءة، ثم قتلوا إما بإطلاق النار عليهم وإما بتفجيرهم".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقتل مدنيين منذ بدء النزاع قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.