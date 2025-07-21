موسكو: نريد السلام مع أوكرانيا لكن تحقيق أهدافنا أولوية

فيما تواصل موسكو تكثيف هجماتها بعيدة المدى على المدن الأوكرانية، مستخدمة طائرات مسيّرة بعدد فاق ما استخدمته خلال أشهر من عام 2024 بأكملها، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن روسيا منفتحة على السلام مع أوكرانيا، لكن تحقيق «أهدافنا» لا يزال أولوية.

وأضاف لمراسل التلفزيون الحكومي، بافل زاروبين: «لقد تحدث الرئيس بوتين مراراً عن رغبته في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. هذه عملية طويلة، وتتطلب جهداً، وليست سهلة».

وأضاف: «الشيء الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة».

وشنت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا، خلال الليل قبل الفائت، باستخدام 57 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق أوريل وكورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضافت: إن القوات الروسية شنت هجمات استهدفت مدينة زابوريجيا، ومناطق دونيتسك وخاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك الواقعة على خط الجبهة.

وقالت في بيان، إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الطائرات المسيرة، وفرق النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 25 من أصل 57 طائرة، بينما تم فقدان أو تعطيل سبع طائرات مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية.

إسقاط مسيّرات

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 93 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة قبل الماضية. وقال البيان: «اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية»، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه «تم تدمير 38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و19 فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 16 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو، و11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و8 فوق أراضي مقاطعة تولا، و5 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و5 فوق أراضي مقاطعة نيغني نوفغورود، و3 فوق مياه البحر الأسود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي كورسك وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مقاطعة ريازان».

حركة الملاحة

وتسببت الهجمات الأوكرانية باضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية في مطارات العاصمة، حسبما ذكر مسؤولون. وأظهرت صور نشرها السكان في منطقة سيلينوغراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الهجمات أسفرت كذلك عن إلحاق الضرر بالعديد من المباني الشاهقة، واندلاع النيران في سيارات في المنطقة.

وأكدت سلطات سيلينوغراد ذلك الأمر، مضيفة أنه تم كذلك تحطيم العديد من النوافذ.

وأقر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بوقوع الأضرار، لكنه قال إنها ليست جسيمة، وسيتم إصلاحها.

وأعلن سوبيانين إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء توجهها إلى موسكو بحلول منتصف النهار.

كما أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) فرض قيود على حركة الملاحة في مطارات العاصمة الأربعة، شيريميتيفو، وفنوكوفو، ودوموديدوفو، وجوكوفسكي.

في الأثناء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، أن القوات الروسية سيطرت على قرية بيلا هورا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.