موسكو: محاولة اغتيال بوتين طريق مباشر للحرب النووية

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين، أن التحضير المحتمل لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هو طريق مباشر لبدء حرب نووية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن فولودين قوله: «بالأمس كشف الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون أن إدارة بايدن حاولت قتل بوتين، هذا ما اقترحه وزير الخارجية الأمريكي السابق (أنتوني) بلينكين..... التحضير لمحاولة اغتيال بوتين، ومجرد الحديث عن ذلك هو جريمة، وتهديد خطير للأمن العالمي، طريق مباشر لبداية حرب نووية».

وبحسب فولودين، ينبغي أن يصبح هذا أساساً للتحقيق بالنسبة لجميع المؤسسات الدولية، ويجب محاسبة بايدن وبلينكن.

وتابع: «ما قاله تاكر كارلسون يجب أن يخضع لتحقيق شامل، ويجب أن يخضع بايدن وبلينكن للمساءلة. يجب علينا جميعاً أن ندرك أن هناك صراعاً شرساً يُشن ضد روسيا، وأن ندرك حجم التحديات والتهديدات التي نواجهها، وهذا يعني أن نشعر بمسؤوليتنا».

وذكر الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، أن إدارة جو بايدن فكرت في اغتيال بوتين. وقال إن السلطات الأمريكية اعتزمت بشكل عام الدخول في مواجهة انتحارية مع موسكو.

ووفقاً لكارلسون، كان وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، «يدفع بقوة صوب حرب حقيقية» بين الولايات المتحدة وروسيا في آخر شهرين له بمنصبه.

فتح تحقيق

ويعتزم مجلس الدوما الروسي مطالبة الكونغرس الأمريكي، والأمم المتحدة، بالتحقيق في ما أورده كارلسون، عن إعداد محاولة لاغتيال بوتين. وأفادت الخدمة الصحافية للمجلس:

«سيرسل مجلس الدوما مناشدات إلى الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في تصريح الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، عن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين، من قبل إدارة بايدن».

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الدوما، فولودين، أن تصريحات كارلسون، صحافي أمريكي معروف مشارك في العمليات السياسية ولديه مصادر معلوماته الخاصة، تتطلب دراسة جادة ويجب التحقيق فيها بشكل شامل.

وقال: «سنتوجه إلى الكونغرس الأمريكي بطلب إجراء تحقيق في هذا الوضع، الذي ينطوي على صراع عالمي. علينا أن تفهم ما تعنيه مناقشة قضية قتل رئيس أي دولة، يتعين علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد».