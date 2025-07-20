زلزالان شديدان قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذير من تسونامي

وقع زلزالان بقوة 6,7 و7,4 درجات الأحد قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، ما أدى إلى إصدار إنذار بوقوع تسونامي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزالين يقع في المحيط الهادئ على مسافة 130 و155 كلم من مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وتعتبر شبه جزيرة كامتشاتكا نقطة التقاء بين الصفائح التكتونية في المحيط الهادئ وتلك في أميركا الشمالية، مما يجعل منها واحدة من أكثر المناطق عرضة للنشاطات الزلزالية في العالم.

ووفق لهيئة الجيوفيزياء الوطنية الأميركية، فإنّ شبه الجزيرة الروسية التي تفصل بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ، تعدّ "واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم".

ومنذ العام 1900، وقعت سبعة زلازل كبرى على طول شبه الجزيرة، بلغت قوتها 8,3 درجات على مقياس ريختر، أو تخطّت هذا الرقم.