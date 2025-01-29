هل حاولت إدارة بايدن «اغتيال بوتين»؟

مفاجأة كبيرة فجّرها الصحافي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، حول محاولة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال كارلسون، خلال مقابلة أجراها: «أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، كان يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال، الأمر الذي حاولت إدارة بايدن فعله، لقد حاولوا قتل بوتين».

إلا أن كارلسون لم يتوسع في الحديث عن كيفية أو توقيت محاولة القتل، ولم يقدم براهين تثبت صحة تصريحاته.

وتعليقاً على تصريحات كارلسون، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس، أن الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ باستمرار جميع التدابير لضمان سلامة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحافيين: «تتخذ الأجهزة الخاصة الروسية باستمرار جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، وبالطبع سلامة الأشخاص الذين يتمتعون بحماية الدولة، وفي المقام الأول رئيس الدولة».