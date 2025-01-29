الجيش الروسي يتقدم في خاركيف ودونيتسك

قال الجيش الروسي، أمس، إنه سيطر على بلدة كبيرة في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، في مكسب ميداني جديد للقوات الروسية المتقدمة، بينما حذرت كييف من قتال عنيف في بلدتين رئيسيتين أخريين على الجبهة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها حررت قرية دفوريتشنا.

وأدى هجوم على مدينة خاركيف إلى اندلاع حريق كبير في «موقع إنتاج»، وفق المدّعين، ما استدعى تقديم رعاية طبية لشخصين بينهما طفلة تبلغ 9 سنوات، في حين أدت غارة بمسيرة على قرية في الضواحي إلى اشتعال النيران في منزل ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته تصد هجمات روسية شرسة في بلدتَي تشاسيف يار وتوريتسك المحاصرتين في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وقالت مجموعة قوات خورتيتسيا الأوكرانية المكلفة بالدفاع عن القطاعات الرئيسية في المنطقة الصناعية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، «مدعوماً بالمدفعية، يواصل العدو هجماته على مواقعنا في قطاعي كراماتورسك وتوريتسك». وأضافت «القتال العنيف مستمر في منطقتي تشاسيف يار وتوريتسك».

بلدة استراتيجية

وأفاد مدوّنون عسكريون أوكرانيون لهم صلات بوزارة الدفاع، بأن القوات الروسية تتقدم على أطراف تشاسيف يار، وهي بلدة استراتيجية تقع على قمة تلة.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرينفورم» بأن القوات الروسية أطلقت عدة محاولات للسيطرة على جزر صغيرة في مصب نهر دنيبرو عند وصوله إلى البحر الأسود بالقرب من مدينة خيرسون في جنوبي أوكرانيا.

وقال اللفتنانت بافلو دروغال، المتحدث باسم الوحدات الأوكرانية المتمركزة في المنطقة: إن القوات الأوكرانية تصدت لـ19 هجوماً خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف دروهال: «تستمر القوات الروسية في محاولاتها لإنشاء موطئ قدم في منطقة الجزر عند مصب نهر دنيبرو». وأفاد بأن 122 جندياً روسياً قتلوا أو أُصيبوا في الهجمات.

هجمات مسيّرة

وقالت السلطات الأوكرانية: إن عدة مناطق في أوكرانيا تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة روسية خلال الليل.وأعلنت سفيتلانا أونيشوك، حاكمة منطقة إيفانو-فرانكيفسك في جنوب غربي أوكرانيا، عبر تليغرام: «سمعنا سلسلة من الانفجارات في منطقة ترانسكارباتيا».

وقالت أونيشوك إن البنية التحتية كانت هدفاً للهجوم، دون تقديم تفاصيل. وتم الإبلاغ عن حرائق، لكن لم تُسجل أي إصابات، وفقاً لما أضافته.

وأفاد سيرغي ليساك، حاكم دنيبروبتروفسك، بتضرر ثلاثة مبانٍ عالية الارتفاع في مدينة دنيبرو الصناعية الواقعة في جنوب شرقي البلاد. كما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بتضرر في منطقة كييف وفي سومي في شمال شرقي أوكرانيا.

وأعلنت القوات الجوية أن الدفاعات الجوية أسقطت 54 من أكثر من 100 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا. كما قالت إن 39 طائرة مسيرة أخرى لم تكن تحمل متفجرات، وقد تم تحييدها عبر وسائل إلكترونية.