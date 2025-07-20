روسيا تشن هجوماً جوياً واسعاً على أوكرانيا

شنت القوات الروسية، أمس، هجوماً جوياً واسع النطاق على أوكرانيا، استخدمت فيه مزيجاً من الطائرات المسيّرة القتالية والصواريخ الباليستية.

وأكدت السلطات الأوكرانية، أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض عدد من المسيّرات التي استهدفت العاصمة كييف، في حين أصابت عشرات المسيّرات الأخرى أهدافها.

وقالت السلطات الأوكرانية: إن القوات الروسية شنت هجوماً كبيراً بطائرات مسيرة على مدينة أوديسا في وقت مبكر من صباح أمس، ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى سكني متعدد الطوابق ومقتل أحد السكان، وإصابة 6.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان أن 5 صواريخ و30 مسيرة أصابت 12 موقعاً، كما تعرضت سبعة أماكن لحطام مقذوفات جوية بعد إسقاطها. وأظهرت الصور المتداولة على الإنترنت، ألسنة اللهب تلتهم طوابق عليا لأحد المباني بينما كانت فرق الطوارئ تعمل في الموقع ويتصاعد الدخان من النوافذ.

وكتب رئيس البلدية، غينادي تروخانوف، على تلغرام: تعرضت أوديسا لهجوم بطائرات مسيرة حيث اقتربت أكثر من 20 طائرة مسيرة من المدينة من اتجاهات مختلفة.. تضررت بنية تحتية مدنية نتيجة الهجوم.. اشتعلت النيران في مبنى سكني شاهق، مشيراً إلى أن رجال الإنقاذ يعملون على إخراج السكان منه.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام، أمس: إن القوات الروسية شنت هجمات جوية بأكثر من 300 طائرة مسيرة وأكثر من 30 صاروخاً وصاروخ كروز على المدن الأوكرانية ليلاً.

وأفادت تقارير رسمية، بأن زيلينسكي نشر صوراً تظهر الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في أوديسا.

وأضاف زيلينسكي: إن مناطق دنيبروبيتروفسك ودنيتسك وخيرسون وزابوريجيا قد قُصفت ودُمرت بنية تحتية مهمة في سومي حيث انقطعت الكهرباء عن آلاف الأسر.

وكتب زيلينسكي: ما زالت هناك مسيرات في السماء، الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمرها وإن أجهزة الطوارئ تعمل، مشيراً إلى أن مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبروبيتروفسكي تضررت بشدة جراء القصف.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 71 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق ثماني مناطق روسية، بينها 24 فوق مقاطعة روستوف و16 فوق منطقة موسكو.

إلى ذلك، قالت الحكومة الأسترالية، أمس، إنها سلمت دبابات «ابرامز إم1 إيه1» إلى أوكرانيا ضمن حزمة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدتها في الحرب مع روسيا.

وذكر وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، أن أوكرانيا استلمت معظم الدبابات وعددها الإجمالي 49، وسيتم تسليم الباقي خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف مارلز في بيان: إن دبابات «ابرامز إم1 إيه1» ستقدم مساهمة كبيرة في معركة أوكرانيا.

في السياق، وصف وزير الشؤون الأوروبية التشيكي، مارتن دفوراك، موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة 18 للعقوبات ضد روسيا أنها طفرة كبيرة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه لا يزال من غير المعلوم مدى فعالية التدابير الجديدة، وفق موقع راديو براغ إنترناشونال.

وألقى دفوراك الضوء على تضمين آلية شاملة اقترحتها التشيك تسمح لسلطات الجمارك بتحسين منع التهرب من العقوبات عبر الدول الثالثة.