الجيش الروسي يتقدم في دونيتسك ويقصف منشآت الطاقة

يتقدّم الجيش الروسي على الجبهة شرقي أوكرانيا منذ أكثر من عام، ويسارع تقدمه منذ الخريف الماضي.

وعلى مشارف دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع في نهاية فبراير، حاول الطرفان أخيراً تعزيز مواقعهما مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ ازدادت التكهنات في شأن مفاوضات سلام محتملة منذ انتخابه.

أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جيشها سيطر على بلدتين جديدتين في منطقة دونيتسك، الأولى فيليكا نوفوسيلكا الواقعة غربي منطقة دونيتسك، قرب خط المواجهة الجنوبي في أوكرانيا. ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة أن القوات الروسية سيطرت كذلك على بلدة زيلينوي في دونيتسك، كما تقدمت على محاور عدة في منطقة العمليات.

وتحدثت الوزارة عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في العسكريين والمعدات، معلنة أن الطيران الحربي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت منشآت الطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية، والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات دون طيار والقوارب المسيرة، ومناطق تجمع القوى البشرية والمعدات للعدو في 153 منطقة.

قصف مصفاة

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف بطائرة مسيّرة مصفاة للنفط في منطقة ريازان الروسية جنوب موسكو، في هجوم هو الثاني على الموقع المذكور في أقل من أسبوع. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان إن «وحدات من القوات النظامية قصفت مجدداً منشآت شركة ريازان لتكرير النفط»، لافتة إلى «وقوع انفجارات واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة».

وأوضحت كييف أن هذه المصفاة هي «واحدة من أكبر أربع مصاف في روسيا» وتنتج خصوصاً «وقود الديزل والكيروسين» للجيش الروسي. وأعلنت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة قبل الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعات ريازان وكورسك وبيلغورود الروسية.

من جهته، قال الحاكم الروسي لمنطقة ريازان بافيل مالكوف عبر تليغرام إن «طائرات من دون طيار تم تدميرها (ليلاً) فوق أراضي منطقة ريازان» من جانب الدفاعات الجوية الروسية، مشيراً إلى وقوع «أضرار مادية».

وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة نشرها سكان محليون، عبر تطبيق تليغرام، أنه قد يكون تم استهداف مصفاة النفط بمقاطعة ريازان للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا الليلة قبل الماضية.