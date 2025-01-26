«الناتو» يراقب نشاط روسيا في بحر البلطيق

أعلن قائد بلجيكي في حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمس، أن مهمة الحلف لحماية البنى التحتية الحساسة للدول الأعضاء في مياه بحر البلطيق «بالتيك سنتري»، «تراقب كل ما يحدث هناك»، في إجراء يستهدف روسيا.

وقال القائد إريك نوكس المشارك في المهمة التي أطلقت لأجل غير مسمى «هدفنا الرئيسي هو التواجد لضمان اكتشاف أي عمل غير قانوني يجري في هذه المنطقة».

وأكد أن الهدف من تعزيز حضور الحلف في المنطقة هو تهدئة التوترات بعد شكوك بقيام روسيا بـ«أعمال تخريب».

وطال تخريب العديد من الكابلات البحرية للاتصالات وإمدادات الطاقة خلال الأشهر الأخيرة في بحر البلطيق. وقال نوكس: «نحن نعمل مثل كاميرات مراقبة». وتشارك سفينتان واحدة فرنسية وأخرى ألمانية في المهمة نفسها التي تقوم بها سفينة HNLMS Luymes الهولندية التي تقل على متنها طاقما بلجيكيا، نوكس أحد أفراده.

وأكد نوكس أن هذا الأسطول قادر على التحرك «بطرق مختلفة عدة». وأكد أن الحلف يعتمد أيضاً على «جودة وشبكة» أجهزة الاستشعار التي جُهّزت سفنه بها لردع المخربين في حال وجودهم.

تعرض كابل إيستلينك2«Estlink 2 للطاقة وأربعة كابلات اتصالات تربط بين فنلندا وإستونيا لأضرار يوم عيد الميلاد، بعد أسابيع من تضرر كابلين للاتصالات في المياه السويدية في بحر البلطيق يومي 17 و18 نوفمبر.

وتشتبه الشرطة الفنلندية في أن ناقلة النفط «إيغل إس» التي ترفع علم جزر كوك ويزعم أنها جزء من «الأسطول الشبح» الروسي قامت «بتخريب» الكابلات يوم عيد الميلاد.

وقال نوكس «أعلم أنه تم التحدث عن وقوع حادث، لكن... هذا حادث غريب جداً». وأضاف «أنا أبحر منذ سنوات عديدة ولم أشهد حادثاً مثله». وقال «على الرغم من أنه كان حادثاً، إلا أننا نريد التأكد تماما من أن هذا النوع من الحوادث لن يحدث مرة أخرى في المستقبل».