موسكو: تدخل «الناتو» في أوكرانيا يهدد بالتصعيد

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، أن تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح يخرج الصراع عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن هذا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.

وقالت زاخاروفا، للصحفيين، «إن تدخل قوات الناتو في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح للصراع يخرج عن نطاق السيطرة وهو أمر غير مقبول بشكل قاطع لروسيا»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضافت زاخاروفا أن «موسكو ستراقب عن كثب الوضع في بحر البلطيق وسترد على الانتهاكات التي ترتكبها سفن الدول الأعضاء في حلف الناتو».

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول «الناتو» بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.

إلى ذلك، قال الكرملين أمس، إنه لا يرى جديداً في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الحرب في أوكرانيا وأكد انفتاحه على الحوار، في حين أسفرت ضربة صاروخية روسية على مدينة زاباروجيا عن مقتل شخص وإصابة العشرات، وفق السلطات المحلية.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، رداً على سؤال صحفي حول تهديدات ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل للنزاع مع أوكرانيا بسرعة، «لا نرى أي شيء جديد في التصريحات».

وأضاف بيسكوف أنه كان من الواضح أن ترامب يحب العقوبات، منذ رئاسته الأولى للولايات المتحدة، وأكد أن بلاده تتابع تصريحات ترامب عن كثب.

وأعرب الناطق باسم الكرملين عن استعداد بلاده للحوار شريطة أن يكون مبنياً على التوازن والاحترام المتبادل.