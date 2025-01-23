روسيا: هناك فرصة لاتفاقيات مع إدارة ترامب

ردت روسيا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على موسكو ما لم يتحاور رئيسها بشأن الحرب على أوكرانيا، بتأكيد وجود فرصة صغيرة لإبرام اتفاق مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله: «لا نستطيع أن نقول أي شيء اليوم عن مدى قدرة الإدارة القادمة على التفاوض، لكن مع ذلك، مقارنة باليأس في كل جانب من جوانب إدارة الرئيس السابق جو بايدن، هناك فرصة اليوم وإن كانت صغيرة»، مضيفاً: «من المهم إذن أن نفهم مع من سنتعامل، وأفضل السبل لبناء علاقات مع واشنطن، وأفضل السبل لتعظيم الفرص وتقليل المخاطر».

وكان ترامب قد قال إنه يستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، دون أن يحدد آلية الحل، محذراً من أنه على الأرجح سيفرض مزيداً من العقوبات على روسيا إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات. وقال خلال مؤتمر صحافي: «إذا لم يأتِ فلاديمير بوتين إلى طاولة المباحثات بشأن أوكرانيا، فمن المرجح أن أفرض عقوبات على روسيا».