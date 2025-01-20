الجيش الروسي يعمّق تقدمه في شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على بلدتين أخريين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في أحدث إعلان عن مكاسب ضمن سلسلة تحققت إثر تقدمها المتزايد غرباً.

وقالت الوزارة في بيانها إن القوات تسيطر في الوقت الراهن على قرية بتروبافليفكا الواقعة بين منطقتي دونيتسك وكوراخوف وهي مراكز محورية في القتال. وأشار البيان أيضاً إلى السيطرة على قرية فريميفكا، وهي واحدة من مجموعة من القرى الصغيرة الواقعة جنوباً في منطقة دونيتسك.

وأضافت إن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة رداً على هجوم أوكراني على منطقة بيلغورود في جنوب روسيا بصواريخ أتاكمز أمريكية الصنع.

ولم تشر البيانات العسكرية الأوكرانية إلى فقدان السيطرة على أي من القريتين، لكنها أشارت إلى القتال العنيف الدائر قرب مدينة بوكروفسك. وذكر الجيش الأوكراني في وقت متأخر من الليل قبل الفائت أن القوات الروسية التي تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية شنت 84 هجوماً في منطقة بوكروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوّات المسلّحة الروسية نفّذت ضربة «بواسطة أسلحة دقيقة التوجيه على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية، أبرزها موقع لتصنيع صواريخ بعيدة المدى»، رداً على استخدام أوكرانيا صواريخ «أتاكمز» الأمريكية. وأعلنت القوّات الأوكرانية أنها أسقطت صاروخين بالستيين من نوع «اسكندر» و24 مسيّرة روسية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الضربات الروسية، ووفقاً لبلدية كييف، قتل في العاصمة رجلان يبلغان 25 و43 عاماً وامرأة تبلغ 41 عاماً.

وشنّت القوّات الروسية «هجوماً على وسط» زابوريجيا في الجنوب، وفق حاكم المنطقة إيفان فيدوروف. وأسفر الهجوم عن قتيل وأحد عشر جريحاً، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.

وأعلنت الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية، خسائر بلغت أكثر من 210 عسكريين، إضافة إلى معدات عسكرية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال البيان «واصلت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق بونداريفكا، جويفو، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولاييفو- داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو وسودزا»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان «نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي».