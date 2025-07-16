روسيا ترفض تهديدات ترامب وتعلن الاستعداد للتفاوض

بعد ساعات من وعيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وإمهال موسكو 50 يوماً للموافقة على اتفاق سلام، أكد مسؤولون روس، رفض الوعيد الأمريكي.

مشيرين إلى استعداد موسكو للتفاوض، وفيما شدد ترامب على أن علاقته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لم تنتهِ بعد لكنه يشعر بخيبة أمل، يستعد الأوروبيون لفرض عقوبات على روسيا.

وصرح الكرملين بأن أحدث تصريحات ترامب، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، خطيرة ويتعين تحليلها. وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، رداً على سؤال بشأن تصريحات ترامب الأخيرة:

تصريحات الرئيس الأمريكي خطيرة للغاية، وبعضها موجه شخصياً إلى الرئيس بوتين.. نحن بالتأكيد بحاجة إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن، وإذا رأى الرئيس بوتين ضرورة لذلك فسوف يعلق بالتأكيد.

وأوضح بيسكوف في إشارة على ما يبدو إلى أنباء تسليم أسلحة جديدة إلى كييف قائلاً، إن القرارات التي تتخذ في واشنطن وفي دول حلف شمال الأطلسي وبشكل مباشر في بروكسل ينظر إليها الجانب الأوكراني ليس كإشارة للسلام، ولكن كإشارة لمواصلة الحرب.

مؤكداً أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ولا تزال تنتظر إشارة من كييف بشأن موعد إجراء المحادثات المقبلة. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا تسعى لمعرفة الدافع وراء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة موافقة روسيا على اتفاق سلام في أوكرانيا خلال مهلة قدرها 50 يوماً.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، إلى أنه ليس لديه أدنى شك في أن روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة.

إلى ذلك، قال المسؤول الأمني الروسي الكبير، دميتري ميدفيديف، إن بلاده لا تكترث للتهديدات الاستعراضية التي أطلقها ترامب بشأن فرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام في أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف في منشور باللغة الإنجليزية على موقع إكس: أصدر ترامب تهديداً استعراضياً للكرملين.. ارتعد العالم منتظرا للعواقب.. أصيبت أوروبا العدوانية بخيبة أمل، أما روسيا فلم تكترث.

كما كتب كونستانتين كوساشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، عبر تطبيق تلغرام: إذا كان ذلك كل ما لدى ترامب ليقوله بشأن أوكرانيا، إذن فالتوقعات مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أن تصريح ترامب بشأن الصراع في أوكرانيا لن يكون له تأثير على روسيا.

ولفت كوساشيف، إلى أنه خلال المهلة التي أعلنها ترامب ومدتها 50 يوماً، يمكن أن يتغير الكثير في أرض المعركة، بالإضافة إلى المزاج بين قيادة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

بدوره، أعرب سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن استعداد موسكو للتفاوض، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن بلاده ترفض الإنذارات النهائية.

خيبة أمل

على صعيد متصل، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علاقته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لم تنتهِ، بعد ساعات من إعلانه عن شعوره بخيبة أمل تجاه بوتين وتهديد موسكو بفرض عقوبات.

وأعرب ترامب خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، عن اعتقاده أنه جرى طرح مسألة إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا مع روسيا 4 مرات مختلفة.

وأجاب ترامب عما إذا وصل إلى نهاية المطاف مع بوتين قائلاً: أشعر بخيبة أمل تجاهه، لكنني لم أيأس منه بعد.. لكنني أشعر بخيبة أمل منه.. سنجري محادثة رائعة، ثم سأقول لكم إن الأمور جيدة، اعتقد أننا على وشك إبرام اتفاق، وبعد ذلك سيقوم هو بقصف مبنى في كييف.

كما ذكرت فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن ترامب شجع أوكرانيا من خلف الكواليس على تكثيف الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية، لدرجة أنه سأل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما إذا كان بإمكان بلاده ضرب موسكو إذا أمدتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى.

عقوبات وشيكة

على صعيد متصل، أعربت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أملها في أن يتخذ التكتل قراراً بشأن فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا قريباً جداً، مضيفة:

إننا قريبون جداً. وقالت كالاس لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: حتى لو لم يكن الأمريكيون موافقين ولكن دول مجموعة السبع الأخرى موافقة، فإننا سنستمر في الأمر.

وأعربت كالاس عن ترحيبها بإعلان الولايات المتحدة بشأن إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، مضيفة أنها تأمل في أن يحصل الأوكرانيون على كل ما تم وعدهم به.

في الأثناء، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بعد محادثات مع نظيره الأمريكي، بيت هيجسيث، إن برلين وواشنطن ستتخذان قراراً بشأن إرسال منظومتي دفاع جوي أمريكيتي الصنع من طراز باتريوت إلى كييف في غضون أيام أو أسابيع.

وأضاف بيستوريوس في واشنطن، إن المحادثات ستستمر على مستوى العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، مثل عدد القاذفات والصواريخ التي قد يشملها الاتفاق.

غارات مسيّرة

ميدانياً، أعلنت السلطات، إصابة 16 شخصاً على الأقل جراء سقوط حطام طائرات مسيّرة في مدينة فورونيج غرب روسيا. وقال الحاكم ألكسندر جوسيف، إن معظم الحالات كانت عبارة عن جروح ورضوض ناجمة عن الشظايا، مضيفاً:

لكن هناك أيضاً إصابات من نوع مختلف وحالات خطيرة، مشيراً إلى أن رجلاً في غيبوبة، وآخر يعاني من إصابة في الرئة. وتضررت عدة شقق في مبانٍ سكنية بوسط المدينة، بالإضافة إلى منازل عائلية في إحدى الضواحي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، لافتاً إلى أنه تم إسقاط معظم الطائرات المسيرة فوق منطقة بيلغورود الحدودية، فضلاً عن 12 طائرة مسيرة فوق منطقة فورونيج.