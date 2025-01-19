تصعيد عسكري بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 3 آخرين، في غارة جوية روسية استهدفت العاصمة كييف، وقالت في المقابل إنها دمرت 24 طائرة مسيّرة وصاروخين باليستيين أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي ليلاً.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف بأن صاروخاً سقط في حي شيفتشينكيفسكي، وأدى الحطام المتساقط إلى وقوع أضرار في مناطق أخرى. وأطلقت القوات الروسية الهجوم في الساعات الأولى من، صباح أمس، مستخدمة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. ووفقاً لسلاح الجو الأوكراني، تم إسقاط 24 طائرة مسيرة وصاروخين، في حين فُقدت 14 طائرة مسيرة أخرى في الموقع دون تحقيق أهدافها.

وبالتزامن مع الهجوم على كييف شنت القوات الروسية قصفاً على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا رداً على هجوم أوكراني في وقت سابق من الأسبوع باستخدام صواريخ «أتاكمز» التكتيكية الأمريكية الصنع، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف وزاباروجيا تعرضتا لهجوم باليستي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار بالغة، مشدداً على أن كل من يساعد روسيا في هذه الحرب يجب أن يتعرض لضغوط مماثلة للضربات التي نتعرض لها.

ميدانياً أيضاً، شهدت مدينة كريفي ريه مسقط رأس الرئيس الأوكراني هجوماً صاروخياً أودى بحياة 4 أشخاص ودمر منشأة تعليمية.

في المقابل، شنت أوكرانيا غارات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع صناعية داخل روسيا، مما أدى إلى نشوب حرائق واسعة في منطقتي كالوغا وتولا. الهجوم تسبب في أضرار بمحطة مترو أنفاق لوكيانفسكا وخط أنابيب المياه.