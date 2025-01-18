روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية مجدداً وتتوعد بالرد

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن أوكرانيا شنت هجوماً على منطقة بيلغورود بـ6 صواريخ «أتاكمز» أمريكية الصنع، وأضافت أن روسيا سترد، وأن جميع الصواريخ تم اعتراضها ولم تسفر عن وقوع قتلى أو جرحى أو أضرار.

وذكرت موسكو أنها سترد في كل مرة تطلق فيها أوكرانيا صواريخ «أتاكمز» أو صواريخ «كروز» من طراز «ستورم شادو» بريطانية الصنع على روسيا.

واستخدمت أوكرانيا هذه الأسلحة لأول مرة في ضرب الأراضي الروسية في نوفمبر بعد الحصول على إذن من واشنطن ولندن. وردت روسيا بإطلاق صاروخ «أوريشنيك»، وهو صاروخ فرط صوتي جديد متوسط المدى، وقالت إنها قد تفعل ذلك مجدداً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت خلال الأسبوع الماضي 12 صاروخاً من طراز «أتاكمز»، و8 صواريخ من طراز «ستورم شادو»، و48 صاروخاً أمريكياً من طراز «هيمارس»، و7 قنابل فرنسية موجهة من طراز «هامر»، و747 طائرة مسيَّرة. ولم يتسنَّ لوكالة «رويترز» التحقق من هذه الأرقام.

وذكرت «الدفاع الروسية» للمرة الأولى أن القوات الروسية سيطرت على قرية سلوفيانكا في شرق أوكرانيا، وهي واحدة من 8 قرى أوكرانية قالت إنها سيطرت عليها في الأسبوع الماضي.

وورد في البيان أن روسيا نفّذت 8 ضربات كبيرة الأسبوع الماضي على أجزاء من البنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا، التي قالت موسكو إنها تدعم المنشآت العسكرية وقطاع الدفاع الأوكراني.

في المقابل، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوماً صاروخياً روسياً أسفر عن مقتل 4 على الأقل، وتدمير منشأة تعليمية بشكل جزئي في مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا، الجمعة. وذكر سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، على تطبيق «تليغرام»، أن 7 على الأقل أصيبوا، وبعضهم في حالة خطيرة.