مسيرات روسية تهاجم كييف خلال زيارة ستارمر

تعرضت كييف أمس، لهجوم روسي بطائرات مسيرة خلال زيارة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للعاصمة الأوكرانية، دون أن يعرف إن كان الهجوم المتزامن كان متعمداً في ظل وجود ستارمر.

البنى التحتية

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم: «إن الهجوم لم يسفر عن إصابات، لكن سيارة تضررت بسبب الحطام المتساقط في إحدى المناطق».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان لها: «استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحال الإنتاج ومواقع التجميع والتخزين للطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152 منطقة».

وقالت وكالة سبوتنيك: «إن القوات الروسية استهدفت القوات الأوكرانية في عدد من المناطق في دونيتسك وخيرسون وخاركوف وزابوريجيا، مكبدة الأوكرانيين نحو 100 عسكري، وعدداً من القطع العسكرية، بينها مصدره أمريكي».

مستودع نفط

من جانبه، قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مستودعاً للنفط في منطقة فارونيش الروسية خلال الليل قبل الفائت.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام، أن ثلاث طائرات مسيرة على الأقل أصابت هدفاً، ما تسبب في اندلاع حريق. وأضافت أن المستودع كان فيه وقود يستخدمه الجيش الروسي.

كما أعلن أسر 27 عسكرياً روسياً في منطقة كورسك الروسية التي تسيطر قواته على جزء منها منذ أغسطس 2024.

وقالت قيادة قوات الهجوم المحمولة جواً في بيان على فيسبوك «تم أسر 27 عسكرياً معادياً في الأيام الأخيرة خلال المعارك» في منطقة كورسك. وأرفقت المنشور بفيديو يظهر رجالا ببزات عسكرية متجمعين في ما يبدو قرية، يعرفون عن أنفسهم بالروسية أمام الكاميرا.

وأوضح البيان أن هؤلاء العسكريين «ضباط ورقباء وجنود» من وحدات مختلفة ينحدرون من مناطق متعددة من روسيا ومن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وتابع البيان «في وضع قتالي صعب، قاموا بالخيار الصائب: اختاروا تسليم السلاح، ما أنقذ حياتهم. جميع الجرحى تلقوا على الفور العناية الأولية».مضيفا، «ندعو الجنود الآخرين في الجيش الروسي إلى تسليم أنفسهم».