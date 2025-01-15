هجوم روسي كبير يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية

استهدفت روسيا، فجر أمس، قطاع الطاقة الأوكراني بعشرات الصواريخ والمسيّرات، وذلك رداً على تنفيذ أوكرانيا، أول من أمس، أكبر هجوم في الأراضي الروسية منذ بدء الحرب، استهدف مصانع ومراكز للطاقة في العمق الروسي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية «نفّذت مجموعة ضربات باستخدام أسلحة موجهة بدقة ومسيرات هجومية ضد منشآت حيوية للغاز والطاقة تدعم عمل الصناعات العسكرية الأوكرانية».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: «تم استخدام أكثر من 40 صاروخاً في هذه الضربة، بما في ذلك صواريخ بالستية. تم تدمير 30 منها على الأقل. كانت هناك أيضاً أكثر من 70 مسيرة هجومية روسية خلال الليل». وأعلنت السلطات الأوكرانية في غرب البلاد أن منشآت حيوية تعرضت لهجوم صاروخي روسي «واسع».

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة إيفانو-فرانكيفسك (غرب) «استُهدفت منشآت حيوية في بريكارباتيا». وقالت المسؤولة سفيتلانا أونيشوك إن «قوات الدفاع الجوي كانت تعمل في المنطقة»، مؤكدة عدم سقوط ضحايا، وأن الوضع «تحت السيطرة».

وأعلنت الهيئة المشغلة لشبكة الطاقة الوطنية الأوكرانية عن انقطاعات طارئة في التيار في سبع مناطق، بينها دونيستك (شرق). وقال وزير الطاقة يرمان غالوشنكو تعليقاً على الانقطاعات: «نتيجة الهجوم الضخم، يطبق مشغل نظام النقل قيوداً وقائية».

على صعيد منفصل، قال حاكم منطقة دونيتسك: إن منشآت حيوية تعرضت للقصف في منطقته خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وأشار رئيس بلدية مدينة خيرسون (جنوب) إلى أن «جزءاً من الأحياء من دون كهرباء» نتيجة وابل الصواريخ.

تأهب بولندي

وأفادت السلطات في منطقة لفيف (غرب) المحاذية لبولندا بأن منشأتين للبنى التحتية الحيوية أصيبتا في منطقتي دروغوبيتش وستيريي. وقال الحاكم المحلي مكسيم كوزيتسكي: «لحسن الحظ، لم يسقط ضحايا، لكن وقعت أضرار».

وأطلقت بولندا مقاتلات لتأمين مجالها الجوي، بحسب ما أعلنت «قيادة العمليات» التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى عدم وقوع أي انتهاكات لمجالها الجوي خلال مهمتها التي استمرت ثلاث ساعات. يأتي التصعيد في الهجمات المتبادلة بين الجانبين في مرحلة صعبة بالنسبة لأوكرانيا على طول خط الجبهة.

وفي نقاط رئيسية عدة بمنطقتي خاركيف الشمالية ودونيتسك في الشرق، استفادت القوات الروسية من تفوقها للتقدم بشكل ثابت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت على قرية أوكراينكا في المنطقة الصناعية، التي يعتبرها الكرملين تابعة لروسيا.