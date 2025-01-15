روسيا تستهدف مواقع الطاقة الأوكرانية بهجوم كبير

استهدفت روسيا قطاع الطاقة الأوكراني بعشرات الصواريخ والمسيرات، بحسب ما أعلنت كييف الأربعاء، مكثّفة حملة قصف متواصلة منذ شهور في لحظة في الحرب محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأوكرانيا.

وأكد الجيش الروسي استهداف مواقع أوكرانية للطاقة. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها "نفّذت مجموعة ضربات باستخدام أسلحة موجهة بدقة ومسيرات هجومية ضد منشآت حيوية للغاز والطاقة تدعم عمل الصناعات العسكرية الأوكرانية".

يأتي الهجوم بعد يوم على إعلان كييف تنفيذ أكبر هجوم جوي على الإطلاق يستهدف مصانع للجيش الروسي ومراكز للطاقة على بعد مئات الكيلومترات عن خط الجبهة.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن موسكو أطلقت أكثر من 40 صاروخا و70 مسيرة هجومية في الهجوم.

وقال زيلينسكي "هجوم روسي كبير آخر. نحن في منتصف الشتاء والهدف بالنسبة للروس يبقى هو ذاته: قطاع الطاقة لدينا".

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 30 صاروخا روسيا على الأقل، بما في ذلك صواريخ بالستية، بحسب زيلينسكي.

وجاء البيان قبيل اجتماع في وارسو بين زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وأفادت السلطات الأوكرانية في غرب البلاد الأربعاء بأن منشآت البنى التحتية الحيوية استُهدفت بهجوم صاروخي روسي "واسع" بعدما دوت صافرات الإنذار الجوي في أنحاء البلاد.

وقال حاكم منطقة إيفانو-فرانكيفسك (غرب) على وسائل التواصل الاجتماعي "استُهدفت منشآت حيوية في بريكارباتيا".

من جانبها، قالت المسؤولة سفيتلانا أونيشوك إن "قوات الدفاع الجوي تحركت في المنطقة"، مؤكدة عدم سقوط ضحايا وأن الوضع "تحت السيطرة".

- انقطاعات طارئة في شبكة الطاقة -

وأفادت السلطات في منطقة لفيف (غرب) المحاذية لبولندا المنضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بأن منشأتين للبنى التحتية الحيوية أصيبتا في منطقتي دروغوبيتش وستيريي، من دون تقديم تفاصيل.

وقال الحاكم المحلي ماكسيم كوزيتسكي "لحسن الحظ، لم يسقط ضحايا، لكن وقعت أضرار".

بدورها، أعلنت الهيئة المشغلة لشبكة الطاقة الوطنية الأوكرانية عن انقطاعات طارئة في التيار في سبع مناطق بينها دونيستك (شرق).

وقال وزير الطاقة يرمان غالوشنكو تعليقا على الانقطاعات "نتيجة الهجوم الضخم، يطبق مشغل نظام النقل قيودا وقائية".

على صعيد منفصل، قال حاكم منطقة دونيتسك إن منشآت حيوية تعرضت للقصف في منطقته خلال الساعات الـ24 الأخيرة، من دون تحديد توقيت وقوعها.

في الأثناء، أشار رئيس بلدية مدينة خيرسون (جنوب) إلى أن "جزءا من المواطنين من دون كهرباء" نتيجة وابل الصواريخ خلال الليل، من دون الكشف عن أعداد الأشخاص الذين انقطعت عنهم الكهرباء.

وأصدرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق إنذارات من غارات جوية للبلاد بأكملها، محذرة من صواريخ كروز الروسية.

وجاء في التحذير بأن الصواريخ كانت متوجهة نحو مدينة كريفي ريغ (وسط) ومناطق تشيرنيغيف في الشمال وبولتافا في الوسط وميلوفايف في الجنوب.

وأضاف سلاح الجو "رصدت مجموعة من صواريخ كروز" متجهة إلى كييف.

تقصف موسكو منذ شهور منشآت الطاقة الأوكرانية وتصر على أن هجماتها تستهدف مواقع تدعم الجيش الأوكراني.

اتهم الجيش الروسي كييف باستخدام صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة وبريطانيا في إحدى ضربات الثلاثاء السابق مؤكدا أن الهجوم "لن يمر من دون رد".