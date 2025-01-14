موسكو تحبط هجوماً أوكرانياً على محطة لنقل الغاز

سقطت بلدة أوكرانية جديدة في مقاطعة دونيتسك، ضمن إقليم دونباس، بأيدي القوات الروسية، بعد إحباط موسكو هجوماً أوكرانياً، بواسطة مسيرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط «توركستريم»، خط الأنابيب الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الروسية سيطرت على بلدة بيستشانويه في دونيتسك، وتواصل تقدمها على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات المركز، تم تحرير بلدة بيشانوي، في دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في 157 منطقة.

وأضافت أن «الطيران الحربي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن المعدات العسكرية في 157 منطقة».

وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز «هامر»، فرنسية الصنع، و6 صواريخ «هيمارس»، أمريكية الصنع، و83 طائرة مسيرة.

وكانت موسكو اتهمت كييف بشن هجوم بواسطة مسيرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط «توركستريم»، خط الأنابيب الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في الأول من يناير وتخريب خط نورد ستريم في 2022.

وأورد الجيش الروسي في بيان أن «نظام كييف حاول شن هجوم بواسطة 9 طائرات مسيرة» على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب «توركستريم» في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا «لتعليق إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية»، مشيراً إلى إسقاط جميع المسيرات بدون تعطيل عمل المحطة.

وجاء في بيان الوزارة، أمس: «حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام 9 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط «روسكايا» ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «التيار التركي». وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.