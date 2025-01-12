روسيا تعلن سيطرتها على بلدتين في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا الأحد السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا حيث تواصل قواتها منذ أشهر تقدّمها البطيء في مواجهة قوات أوكرانية أقل عديدا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع "الجنوب" سيطرت على قرية يانتارني في منطقة دونيتسك (شرق).

وتقع البلدة على بعد حوالى 10 كيلومترات جنوب غرب مدينة كوراخوفي التي تشكل معقلا رئيسيا للقوات الأوكرانية والتي أعلنت موسكو السيطرة عليها الإثنين بعد قتال استمر لأسابيع.

كذلك، أكد الجيش الروسي السبت التقدم ميدانيا شمال غرب مدينة كوراخوفي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أنها سيطرت على بلدة كالينوفي في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وتقع البلدة على الضفة الغربية لنهر أوسكيل الذي أصبح خط مواجهة بين الطرفين.

وأعلن مسؤول أوكراني محلي الخميس أن القوات الروسية تمكنت من إقامة رأس جسر بعبورها نهر أوسكيل.

وحاول الجيش الروسي مرات عدة خلال الأشهر الماضية عبور هذا النهر الذي يمر عبر مدينة كوبيانسك ذات الأهمية العسكرية.

وتقدّمت القوات الروسية ببطء وبنحو متواصل على خط الجبهة طيلة العام 2024، لكن من دون تحقيق اختراقات كبيرة.

وبالتزامن تتواصل الهجمات والقصف الليلي بطائرات مسيرة.

قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 60 طائرة مسيرة روسية ليل السبت الأحد.

واشار المصدر إلى أن حطام الطائرة المسيرة تسبب في أضرار طالت عدة منازل في مناطق خاركيف وسومي وبولتافا الأوكرانية، من دون وقوع إصابات.