الجيش الروسي يتقدم في دونيتسك

يواصل الجيش الروسي تقدمه ميدانياً على الجبهة الأوكرانية شمال غربي مدينة كوراخوف، التي أعلنت موسكو السيطرة عليها في وقت سابق هذا الأسبوع، وتشكل معقلاً رئيسياً في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا هجماتهما بالطائرات المسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن وحدات من مجموعة الوسط سيطرت على بلدة شيفتشينكو على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غربي وسط كوراخوف.

وتسمح السيطرة على بلدة شيفتشينكو بالحد من إطلاق القوات الأوكرانية النار على مدينة كوراخوف، ومواصلة الجيش الروسي التقدم نحو الحدود الغربية لمنطقة دونيتسك.

وكانت موسكو أعلنت، الاثنين الماضي، السيطرة على كوراخوف، التي تشكل موقعاً دفاعياً مهماً للقوات الأوكرانية في جنوب حوض دونباس.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية في المنطقة، وخصوصاً حول كوراخوف.

وأظهرت خريطة للقتال أصدرتها مدونة «ديب ستيت» العسكرية المقربة من الجيش الأوكراني، أمس، مدينة كوراخوف برمتها، وكذلك بلدة شيفتشينكو، تحت السيطرة الروسية.

وتهدد القوات الروسية أيضاً مدينة بوكروفسك، التي تعد مركزاً لوجستياً مهماً للجيش الأوكراني.

هجمات مسيّرة

وفي وقت سابق، أمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 85 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، وجمهورية القرم، وبحري آزوف والأسود، خلال الليلة قبل الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: على مدار الليلة (قبل) الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 85 طائرة مُسيرة أوكرانية.

وأضاف البيان: «دُمرت 31 طائرة مُسيرة فوق البحر الأسود، و16 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و16 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق بحر آزوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك».

وهاجم الروس أوكرانيا ليل الجمعة بـ 74 طائرة مسيرة، وأيضاً بأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الخداعية، من اتجاهات ميليروفو وأوريل وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية.

وصباح أمس، قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 47 مسيرة روسية، و«اختفت» 27 طائرة مسيرة أخرى من على الرادار، وأضاف، إن حطام بعضها تسبب في إلحاق أضرار بالعديد من المباني التجارية والمؤسسات والمنازل، وسيارات، في سبع مناطق بجميع أنحاء أوكرانيا، لكن لم تقع وفيات.

وقالت السلطات المحلية في ساراتوف إنه تمت السيطرة على حريق اندلع في مصنع بمنطقة فولغا الروسية.