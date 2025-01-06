روسيا: لا خطط للقاء بين بوتين وترامب وشولتز

نفى المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، وجود أي خطط لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أو المستشار الألماني أولاف شولتز قريباً، بينما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا شنت هجوماً مضاداً لوقف تقدم قواتها في مقاطعة غرب روسيا.

ونقلت وكالة «تاس» عن بيسكوف رداً على سؤال بهذا الشأن، قوله: «لا توجد خطط من هذا القبيل في الوقت الحالي».

وفي وقت سابق أدلى نائب البوندستاغ، رودريخ كيزفيتر، بتصريحات حول الإعداد لمثل هذا الاجتماع، وأشار إلى أن شولتز قد يزور موسكو قبل 23 فبراير، وأن اللقاء بين ترامب وبوتين «كان مقرراً في مارس».

يذكر أنه وفي 15 نوفمبر 2024، وبمبادرة من برلين، جرت أول محادثة هاتفية بين بوتين وشولتز، تمت خلالها مناقشة الأزمة في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

أمنياً، أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أنها أحبطت هجومين أوكرانيين في كورسك من أصل 3 هجمات تصدت لها.

ولفت البيان إلى أنه تم «تحييد نحو 340 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير 4 دبابات، في معارك على محور كورسك، خلال الساعات الـ 24 الماضية». وشن الجيش الأوكراني أول توغل له في منطقة كورسك في أغسطس الماضي، واحتفظ بمعظم الأراضي، التي استولى عليها، على الرغم من الجهود، التي تبذلها القوات الروسية والقوات الكورية الشمالية المنتشرة مؤخراً لطرد الوحدات الأوكرانية عبر الحدود.

وقال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك: «منطقة كورسك، أخبار جيدة، روسيا تحصل على ما تستحقه».