روسيا : أوكرانيا بدأت هجوماً مضاداً في كورسك

أعلنت موسكو الأحد أنّ كييف بدأت "هجوما مضادا" في منطقة كورسك بجنوب روسيا، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة منذ الهجوم الذي شنّته في أغسطس 2024.

وقال بيان صادر عن الجيش الروسي إن أوكرانيا بدأت هجوما مضادا بهدف وقف تقدّم القوات الروسية في منطقة كورسك.

وأضاف أنّ "المجموعة المهاجمة من الجيش الأوكراني هُزمت بالمدفعية والطيران".

وأوضح أنّ "عملية القضاء على وحدات من القوات الأوكرانية مستمرّة".

وبحسب البيان، دفعت القوات الأوكرانية بدبابتين وقرابة عشر مركبات مدرعة ووحدة هدم في الهجوم الجديد، وعملت على التقدم نحو قرية بردين.