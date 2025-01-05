تقارير: روسيا سيطرت على 3600 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية في 2024

ذكرت تقارير إعلامية أوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا سيطرت على نحو 3600 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية خلال عام 2024، وهي مساحة تعادل تقريبا حجم جزيرة "مايوركا" الإسبانية، أو جزيرة "لونج آيلاند" بولاية نيويورك الأمريكية.

وتكبدت أوكرانيا أكبر خسائرها من الأراضي في نوفمبر الماضي، حيث سيطرت القوات الروسية على 610 كيلومترات مربعة، بما يعادل نحو 20 كيلومترا مربعا يوميا، حسبما ذكرت مدونة "ميليتارني" العسكرية الأوكرانية، نقلا عن مدونة "ديب ستيت" العسكرية لخرائط العمليات العسكرية.

وقالت التقارير إن الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في عام 2024 كانت أضعاف خسائرها في عام 2023.

وليس هناك تأكيد رسمي لهذه البيانات.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، قدرت قناة "يو أيه ور إنفوجرافيكس" الأوكرانية على تطبيق "تليجرام" أن القوات الروسية سيطرت على أكثر من 2800 كيلومتر مربع منذ بداية عام 2024. ومع ذلك، ذكرت تقارير أن أوكرانيا تكبدت أيضا 510 كيلومترات مربعة إضافية في ديسمبر الماضي.

وجدير بالذكر أن خسائر كييف من الأراضي زادت بشكل كبير بعدما شنت هجوما خلال الصيف حيث توغلت في منطقة كورسك غربي روسيا.