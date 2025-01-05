روسيا تعلن اعتراض 8 صواريخ «أتاكمز» أطلقتها أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، أمس، أنه اعترض ثمانية صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها أوكرانيا اتجاه أراضيه، سبق لموسكو أن حذرت من أن استخدامها سيواجه برد شديد، فيما قالت كييف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من أصل 81 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو.

وقال الجيش الروسي في بيان إن «وسائط الدفاع الجوي أسقطت ثمانية صواريخ من نوع أتاكمز أمريكية الصنع و72 طائرة مسيّرة» أطلقتها كييف، من دون أن يذكر ما إذا كان الهجوم أسفر عن ضحايا أو أضرار مادية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد نحو 120 جندياً أوكرانياً، خلال 24 ساعة الماضية، إضافة لتدمير دبابة وعدة مدافع ميدانية على محور خاركوف.

كما ذكرت أن قوات روسية سيطرت على قرية ناديا في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وفي 19 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق أوكرانيا صواريخ «أتاكمز» أمريكية الصنع على منطقة بريانسك، بعد يومين فقط من إعطاء إدارة الرئيس جو بايدن الضوء الأخضر لكييف لاستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف داخل روسيا.

ومنذ أشهر طالبت أوكرانيا، واشنطن بالسماح لها باستخدام صواريخ أتاكمز الأطول مدى لضرب مواقع على الأراضي الروسية.

كما نقلت وكالات أنباء روسية، أمس، عن وزارة الدفاع قولها إن قوات روسية سيطرت على قرية ناديا في منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا.

ومن جهته، قال سلاح الجو الأوكراني، أمس، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من أصل 81 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف سلاح الجو الأوكراني أنه جرى تحييد خطر 47 طائرة مسيّرة، وهي إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأدوات الحرب الإلكترونية في إعادة توجيه الطائرات المسيّرة الروسية.