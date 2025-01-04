استئناف العمليات في مطار سانت بطرسبرج بعد تعليق مؤقت

تم استئناف العمليات في مطار مدينة سانت بطرسبرج الروسية مساء اليوم السبت بعد تعليقها مؤقتا لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي الصباح، أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أنه لن يُسمح بالإقلاع أو الهبوط في الوقت الحالي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 16 مسيرة أوكرانية تم تدميرها خلال الليل فوق مناطق بريانسك وسمولينسك وبيلجورود وبسكوف ولينينجراد وهي المنطقة المحيطة بسانت بطرسبرج.

وعلى نحو متكرر، تفرض روسيا قيودا في مطاراتها على صلة بالهجمات التي تشنها الطائرات الأوكرانية المسيرة.

وبسبب نشر قوات الدفاع الروسية، لا تكون عمليات الإقلاع والهبوط ممكنة أحيانا.

وبحسب سلاح الجو الأوكراني، صدت أكرانيا 81 هجوما بطائرات مسيرة شنته روسيا خلال الليل.

ومن بين هذه المسيرات، تم إسقاط 34، في حين فقد موقع 47 مسيرة ويرجع ذلك غالبا لاستخدام أنظمة الدفاع الإلكترونية. وألحقت المسيرات التي جرى إسقاطها أضرارا بالمنازل الخاصة في منطقتي شيرنيهيف وسومي.